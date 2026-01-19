Mañana complicada en las carreteras de Alicante: retenciones, obras y varios accidentes
Según la última actualización del estado del tráfico a las 09:40 horas, se registran 57 incidencias activas repartidas en 19 carreteras
La mañana de este lunes, 19 de enero de 2026, está siendo especialmente complicada para los conductores en la provincia de Alicante. Según la última actualización del estado del tráfico a las 09:40 horas, se registran 57 incidencias activas repartidas en 19 carreteras, con especial afección en los principales ejes de circulación como la AP-7, la A-70 y la N-332.
Retenciones y puntos más conflictivos
Uno de los principales problemas se localiza en la A-70, donde se producen retenciones y circulación irregular en sentido Murcia, entre los kilómetros 17,02 (Fontcalent) y 22,5 (Bacarot). A esta congestión se suman varios obstáculos fijos en la misma vía, algunos de ellos derivados de accidentes, y con arcenes cerrados, lo que complica aún más la fluidez del tráfico en la circunvalación de Alicante.
También presenta dificultades la N-332 a su paso por Torrevieja, con retenciones en ambos sentidos entre los kilómetros 54 y 57,75, coincidiendo además con la presencia de obstáculos fijos tanto en sentido creciente como decreciente de la kilometración. Esta vía acumula incidencias a lo largo de prácticamente toda la costa, con puntos afectados en Alicante ciudad, El Campello, Benidorm, l’Alfàs del Pi y Orihuela Costa.
Obras en la AP-7 y cortes de carril
La AP-7 concentra un elevado número de incidencias por obras de mantenimiento, especialmente en la Vega Baja y la Marina Baixa. Hay cierres de carril en tramos de Torre de la Horadada, Pilar de la Horadada, Almoradí, Rojales, Mutxamel, Moralet y Benidorm, algunos de ellos en túneles. En la mayoría de los casos, las obras se prolongarán hasta la tarde o incluso la madrugada del día siguiente, por lo que se recomienda extremar la precaución y prever retrasos.
Accidentes activos esta mañana
En cuanto a la siniestralidad, a primera hora de la mañana se mantienen tres incidencias activas por accidente en la provincia. Destacan un siniestro en la CV-724, en La Xara, otro en la A-70 a la altura de El Campello, y un tercero en la N-332a en La Vila Joiosa, todos ellos catalogados como "obstáculos fijos" que afectan a la circulación en sentido creciente.
Recomendaciones
Desde los servicios de tráfico se recomienda consultar el estado de las carreteras antes de iniciar el viaje, reducir la velocidad en los tramos afectados, respetar la señalización provisional por obras y, siempre que sea posible, utilizar rutas alternativas. La combinación de obras, accidentes y tráfico denso está provocando una mañana especialmente compleja en la red viaria alicantina.
