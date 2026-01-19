Uno de cada cinco nuevos médicos en la provincia de Alicante se va a la privada

Uno de cada cinco nuevos médicos que se incorpora al ejercicio profesional en la provincia de Alicante tras terminar la residencia se va a la sanidad privada. Así se desprende de los últimos datos proporcionados por el Colegio Oficial de Médicos de Alicante, correspondientes a 2025.

Según estos datos, hay 10.321 facultativos dados de alta en la entidad -requisito esencial para poder ejercer-, de los que 5.020 trabajan en el sistema público, frente a 1.791 en la medicina privada. Compaginan ambas (sistema mixto) un total de 1.300, y se encuentran sin ejercer 2.111, bien por jubilación, porque se marchan al extranjero o porque abandonan el ejercicio. Por otro lado, medio millar son colegiados que han alargado su vida profesional en la pública tras la jubilación.

Hace cinco años, en 2020, la provincia contaba con 7.644 médicos, es decir, en un lustro ha ganado 2.677. En la sanidad pública había 3.176, en la privada 1.313, compaginaban ambas 1.297, y sin ejercicio la cifra de 1.858. Del análisis de los números se extrae que de los nuevos médicos que han engrosado la profesión en las diez áreas de salud de la provincia (2.677), un total de 478 han optado por la privada, es decir, prácticamente uno de cada cinco.

Más colegiados

Los médicos tienen su interpretación de lo que está sucediendo. «Leyendo estos datos, lo que vemos es una foto bastante clara de cómo está evolucionando la profesión médica en Alicante», asegura Rafael Pérez Trullás, médico en un centro de salud de la capital y representante del Sindicato Médico CESCV.

«Lo primero es que hay muchos más médicos colegiados que hace diez años. Eso es un dato positivo en sí mismo. El problema es dónde y cómo están ejerciendo. El sistema público crece en números, sí, pero no al ritmo del total, y eso significa que no está siendo capaz de absorber todo el aumento de profesionales», indica el médico de Atención Primaria.

En paralelo, de los datos se extrae que el ejercicio privado de la Medicina aumenta de forma sostenida en la provincia. «No es una moda ni algo puntual: es una tendencia. Y normalmente no responde a una vocación ideológica, sino a cuestiones muy prácticas: mejores condiciones económicas, más control de la agenda y menos desgaste. Muchos médicos no se van del público de golpe, pero sí van buscando salidas».

Compatibilidad

En cuanto al ejercicio mixto de facultativos a la vez en la sanidad privada y en la pública, que durante años fue una válvula de escape razonable para muchos profesionales, esta vía se estanca. El motivo, que «compatibilizar público y privado es cada vez más complicado por la sobrecarga asistencial y por cómo está organizada la sanidad pública».

No obstante, hay que tener en cuenta que los facultativos de la sanidad pública deben solicitar la compatibilidad a la Conselleria de Sanidad para poder ejercer en la privada, pero no tienen la obligación de comunicarlo a su colegio profesional.

El proyecto del Estatuto Marco que se negocia con el Ministerio de Sanidad contenía una medida que pretendía que los jefes de servicio y sección trabajasen en exclusiva en la sanidad pública y también los residentes en los cinco primeros años tras el MIR. Las protestas en la calle del colectivo consiguieron que se eliminase del texto.

El doctor, por otro lado, pone énfasis en un dato que poco se comenta pero que sostiene que es importante. «Crece también el número de médicos sin ejercicio. Ahí hay jubilaciones, pero también profesionales que se queman, que se van fuera o que directamente dejan la práctica clínica. Eso debería hacernos reflexionar».

El especialista considera que no faltan médicos, sino condiciones para retenerlos en el sistema público de salud.

Sobrecarga

Las causas principales son la sobrecarga asistencial, peores condiciones laborales y salariales, el desgaste tras la pandemia y el envejecimiento de la plantilla. El sector privado crece, por contra, porque ofrece más flexibilidad y mejores condiciones, y el ejercicio mixto deja de ser viable.

El fenómeno al alza de la «fuga» de facultativos al sector privado es una realidad y una tendencia al alza. «Si esto no se corrige, el riesgo no es que no haya médicos, sino que cada vez haya menos disponibles donde más se necesitan».

Por otro lado, 488 colegiados alicantinos han alargado su vida profesional en la pública gracias a la jubilación activa, que el Gobierno prolonga un año más.