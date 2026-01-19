La oposición aprieta con la limpieza en Alicante y duda del cumplimiento del contrato

La comisión para evaluar la limpieza de Alicante encara su próxima reunión entre dudas de la oposición. Los grupos de izquierda (el PSOE, Compromís y EU-Podemos) y Vox han planteado este lunes sus preguntas dirigidas al gobierno municipal respecto al funcionamiento del servicio. Principalmente, las formaciones se interesan por saber cómo comprueba el Ayuntamiento que se presten de forma efectiva todos aquellos trabajos contemplados en el contrato.

El órgano para auditar el actual servicio de limpieza y gestión de residuos, que se creó en diciembre de 2024, celebró su primera reunión la pasada semana. En esa cita, los concejales acordaron dar de plazo hasta este lunes (inclusive) para plantear dudas, sugerencias y peticiones de documentación a incorporar en el expediente. Un paso previo a que los grupos puedan acordar la solicitud de comparecencias de personal técnico o responsable del contrato.

¿Cumple el servicio?

Principalmente, las dudas de las formaciones de la oposición se han orientado a conocer si el servicio cumple adecuadamente con lo estipulado en el pliego de condiciones. En este sentido, el PSOE ha registrado una batería de más de 50 preguntas, interesado en conocer cuántas penalidades se han impuesto a la empresa responsable por incumplimientos; si se cumplen las frecuencias de recogida de residuos; cómo verifica el Consistorio que la cobertura necesaria se presta realmente; o cómo justifica el ejecutivo de Luis Barcala que algunas zonas se barran la mitad que otras. También consultan los socialistas sobre qué zonas acumulan más incidencias y por qué; cuántos vehículos del servicio son eléctricos; o la accesibilidad de los nuevos contenedores, sin pedal en muchas ocasiones.

Además, la formación que lidera Ana Barceló en el Ayuntamiento de Alicante ha incorporado a su escrito la petición de más de una decena de documentos como las actas de inspección del último año; la relación de personal fijo y eventual; el detalle de ruido que provoca cada camión de la flota municipal; y un detalle de las penalidades propuestas, así como de su estado de ejecución, si es que existen.

Justificación de las ampliaciones del contrato

Por su parte, EU-Podemos también ha registrado una veintena de consultas sobre el servicio. El portavoz de la formación, Manolo Copé, pregunta qué evidencias técnicas objetivas (GPS, fotografías...) se tienen en cuenta a la hora de pagar a la empresa; o qué necesidad “imprevisible” justifica cada una de las tres modificaciones del contrato impulsadas por el equipo de gobierno del PP y por qué no estaba prevista en el expediente original tramitado en 2022.

El edil también se ha interesado por una docena de documentos, como una relación de "mejoras ofertadas" por la adjudicataria y su método de verificación; informes de inspección mensuales desde el inicio del contrato; o un cuadro mensual en el que se compare lo planificado con lo finalmente ejecutado.

¿Falta personal?

En materia de personal, el edil de Limpieza insistió durante la pasada reunión de la comisión en que la plantilla necesaria para prestar el servicio se encuentra cubierta por completo. Después de que un informe municipal indicase que existía una diferencia de 100 trabajadores entre los contratados por la empresa responsable y los necesarios, el edil popular manifestaba que, en dicho documento, no se tiene en cuenta al personal eventual, por lo que el cupo estaría cubierto "al cien por cien".

Pese a que los populares manifiestan que no es necesario un centenar de nuevos trabajadores, al mismo tiempo, defienden la importancia de modificar el contrato para incluir, precisamente, esa cifra de empleados, tal y como anunció el alcalde, Luis Barcala. Una contratación que se llevará a cabo, según el vicealcalde Manuel Villar, para dar cumplimiento a una sentencia de 2024 que impide que los trabajadores extiendan su jornada seis días a la semana, incorporando personal específico para sábados y domingos.

Sobre esa situación también se han interesado los grupos de la oposición, pidiendo que se incorpore al expediente de la comisión la "plantilla real mensual", contando con las altas, bajas, sustituciones, situaciones de absentismo y cobertura de turnos.

Ampliaciones del contrato

Entre otras cuestiones, la comisión debatirá sobre las necesidades de ampliación del contrato. En un contexto en el que la situación es "mejorable", según reconoce el propio ejecutivo local, el gobierno de Barcala ha anunciado recientemente hasta tres incrementos del presupuesto del servicio adjudicado en 2022 por 323 millones de euros, dos de ellos en menos de un mes.

La primera ampliación, a finales de octubre y acordada con Vox, incrementó el coste en 5 millones de euros, destinando estos fondos a combatir las escombreras ilegales y a mejorar la limpieza en áreas periféricas. La segunda, en noviembre, añadió otros 7,2 millones para incorporar dos nuevos ecoparques y equipos móviles.

Con el tercer cambio, avanzado pero aún pendiente de materializarse en las cuentas del 2026, el presupuesto se elevará nuevamente hasta en 6 millones de euros más, lo que situará el coste total del contrato en una cifra cercana a los 350 millones de euros.