Un paciente de Alicante gasta sus ahorros para operarse de la rodilla por la privada tras un año esperando que le llame el cirujano de la pública

Gastarse los ahorros para operarse de la rodilla por la privada ante los largos tiempos en la sanidad pública. Es la decisión que ha tomado un paciente de Alicante de 62 años junto a su hermana viendo que no llegaba la cita del cirujano en el Hospital General de Alicante. El afectado tiene muchos dolores y una limitación importante para caminar, además de riesgo de trombosis para lo que toma medicación.

Según explica la hermana, Juana Ramos, el médico de Familia derivó al afectado, Gregorio Ramos, a la consulta de cirugía ortopédica del centro de especialidades de Babel el 4 de marzo de 2025, y al no llegar la cita en el hospital, el hombre fue atendido de nuevo en Babel el 24 de septiembre de 2025.

En septiembre y noviembre presentaron solicitudes para que le adelantaran la cita en la Unidad de Rodilla ya que no puede caminar, apoyándose en la documentación legal que asiste a los pacientes que le entregó la asociación Marea Blanca. En diciembre ella se personó en el hospital donde le preguntaron por la posición del paciente en lista de espera, en la que no había entrado porque aún no le había visitado el traumatólogo cirujano. Ante la demora en los tiempos, optaron por invertir sus ahorros, 15.000 euros, en la operación de una de sus rodillas por la sanidad privada para evitarle un mayor deterioro. Más adelante tendrá que someterse a cirugía también en la derecha: los informes médicos, tanto de la sanidad pública como de la privada, coinciden en que las dos necesitan de operación siendo la izquierda la más urgente, abunda la hermana. La intervención está prevista para esta semana.

Desde el centro hospitalario indican que se necesitan unos tiempos de tramitación que dependen de la complejidad del caso

Hospital

Desde el Hospital General de Alicante explican el funcionamiento del servicio de Traumatología: cuando se precisa valoración por parte del especialista, Atención Primaria emite una interconsulta que es atendida por un traumatólogo mediante consulta virtual, en la que se revisa el caso clínico. En función de si se considera que el paciente presenta indicación quirúrgica o no, se deriva a las consultas de Traumatología del hospital o del Centro de Especialidades de Babel.

"En dichas consultas se realiza la valoración presencial del paciente y, si tras esta se determina la necesidad de una intervención quirúrgica, es derivado desde Babel a las consultas hospitalarias, donde un traumatólogo especialista en la patología correspondiente valora su inclusión en la lista de espera quirúrgica. Se trata, por tanto, de un proceso en el que intervienen distintos especialistas, cuya participación depende de la complejidad del caso y de la necesidad de tratamiento quirúrgico, lo que implica necesariamente un determinado tiempo de tramitación".

Juana Ramos con su hermano Gregorio, que necesita operarse las dos rodillas / Jose Navarro

Sin salir de casa

"Quiero contar la situación que está viviendo mi hermano, de 62 años, por la falta de respuesta del sistema sanitario público. Desde el año 2023 sufre un grave problema en ambas rodillas que le impide caminar con normalidad y le mantiene prácticamente sin salir de casa. Todo comenzó siguiendo el procedimiento habitual: médico de cabecera, derivación al traumatólogo, pruebas diagnósticas (radiografías y resonancia) y tratamientos conservadores, incluidas infiltraciones. Tras comprobarse que el tratamiento no hacía efecto, el 4 de marzo de 2024 fue derivado al traumatólogo cirujano para una intervención quirúrgica", indica la mujer.

"Desde entonces llevamos casi un año esperando una cita con el cirujano sin recibir respuesta ni fecha alguna. Durante este tiempo he presentado cuatro reclamaciones, una verbal y tres por escrito, sin que nadie nos haya contestado oficialmente. La única respuesta recibida ha sido que cuando haya un hueco, nos llamarán, sin más información ni plazos", añade.

La última la presentó en diciembre de 2025 ante la Unidad de Rodilla del Hospital General de Alicante, a la que se dirige directamente planteando el problema con la asistencia de su hermano. Explica en su escrito que el paciente fue diagnosticado en marzo de 2025 de gonartrosis bilateral (desgaste generativo del cartílago de la rodilla) en la consulta de Trauma de Babel y derivado a la citada unidad.

La hermana del paciente con una de las reclamaciones que ha interpuesto / Jose Navarro

Varios escritos presentados

A continuación, cuenta que como no le llamaban, volvió a la consulta de Trauma de Babel, presentó escrito ante el Servicio de Atención e Información al Paciente (SAIP) para que le adelantaran la cita en la Unidad de Rodilla del Dr Balmis; y en noviembre presentó otro con el mismo fin solicitando fecha e insistiendo en que el hombre no podía andar ni hacer vida normal.

El 1 de diciembre la hermana se personó en el hospital donde averiguó que Gregorio no tenía fecha ni número de interconsulta para poder averiguar cuándo le iban a llamar. "No entiendo que la médico de Familia derive a un especialista en cirugía ortopédica de trauma y que visto que no puede seguir una vía sin intervención quirúrgica no haga directamente la indicación de cirugía y le derive a otro cirujano".

Después de casi un año, su hermano no ha sido aún evaluado por el cirujano de Trauma ni ha entrado en la lista de espera. Dada la situación de incertidumbre y sin poder andar, optaron por irse a una consulta privada de cirugía. "Su calidad de vida ha empeorado gravemente y su estado de salud se complica porque en la pierna izquierda presenta una trombosis que requiere medicación y especial cuidado".

La mujer tiene que ayudar a su hermano por las dificultades de movilidad que tiene / Jose Navarro

Pensión mínima

"Ante la falta total de soluciones, nos hemos visto obligados a acudir a la sanidad privada. El coste de la operación es de 15.000 euros por pierna, una cantidad que estamos pagando con los ahorros de toda una vida, dinero destinado a su futuro y a posibles cuidados cuando ya no pueda valerse por sí mismo. Yo estoy jubilada, con una pensión mínima, y mi forma de ayudarle es asumir todos los gastos de la casa para que él pueda aportar el dinero necesario".

Señala la hermana del paciente que no han tomado esta decisión por capricho, sino por pura necesidad. "No podemos seguir esperando indefinidamente mientras su salud se deteriora y existe el riesgo de una caída o de complicaciones mayores. Con este testimonio no buscamos privilegios, solo una respuesta, una fecha y un trato digno. Como nosotros, hay muchas personas que esperan durante años una operación necesaria, viéndose obligadas a endeudarse o a gastar sus ahorros para poder seguir viviendo con un mínimo de dignidad".

Este caso ha sido recogido por la asociación Marea Blanca, que está llevando a cabo una campaña sobre las listas de espera.