Ratas entre las mesas del Portal de Elche: hosteleros y clientes denuncian suciedad y abandono en el centro de Alicante

A media mañana el Portal de Elche, en el centro de Alicante, enseña una grieta difícil de maquillar. No es una obra ni una valla, es la sensación de dejadez que describen quienes trabajan cada día en una de las plazas más reconocibles y fotografiadas de la ciudad. Hablan de ratas que se mueven entre árboles y terrazas, de suciedad que se acumula y de una limpieza que, dicen, ya no llega como antes. Lo cuentan con una mezcla de enfado y resignación. El problema golpea en lo más básico, el cliente que se sienta, mira alrededor y decide marcharse.

“Tenemos un problema muy grave con las ratas, se han humanizado y salen a cualquier hora por medio de la terraza”, explica Jesús Gallego, concesionario del kiosko Soho del Portal de Elche. Su diagnóstico no es puntual: “Los turistas se escandalizan y se van. Todos coinciden en lo mismo, que es un sitio maravilloso, espectacular, pero que no pueden quedarse aquí por la cantidad de suciedad que hay”.

Los testimonios coinciden en que la presencia de roedores no se limita a una franja nocturna. “Las ratas salen a cualquier hora del día. Son muchas, pasan por las mesas y la gente se levanta”, insiste Gallego, que describe una escena repetida: clientes que piden la cuenta con prisa y una situación que también se paga. “A veces tenemos que invitarles porque nos da vergüenza”, admite. En su relato aparece un factor que, a su juicio, agrava el problema: “Tenemos el problema de los contenedores de basura que están pegados al parque. Se almacena porquería en un sitio emblemático de Alicante y ahora mismo la gente no se quiere ni sentar”.

En la cafetería Santa Gloria, Micaela Braticevic habla de un fenómeno similar, con detalles que apuntan al propio arbolado como refugio. “Las ratas no son pequeñas, son grandes. Los clientes las ven escalando por los árboles”, afirma. Su percepción del entorno es la de un espacio que no recibe el cuidado que merece: “Estamos en una de las plazas más emblemática y reconocida de Alicante y no tiene cuidado”.

El estado del jardín, la acumulación de hojas y residuos y la falta de mantenimiento aparecen como telón de fondo. “Antes venían a limpiar el jardín a diario y ahora ni aparecen por aquí. Está lleno de hojas y de cartones”, sostiene Gallego. La idea se repite, con distintas palabras, en otros negocios de la plaza. La higiene no es continua y se nota en el suelo, en los olores y en el aspecto general de una zona que para muchos visitantes es una postal del centro.

Luciano Rolando Moyano, socio del local Cocktail Room, lo formula en términos de conjunto: “Todos los que trabajamos entre las cuatro esquinas de esta plaza podemos afirmar que a nivel de recogida de basura, higiene, limpieza y control de los árboles está descuidado, no son trabajos que se hagan de continuo”. Y añade efectos visibles: “No hay buena limpieza y se nota también en los olores y en las manchas que hay en el suelo”. A su juicio, el problema trasciende a un simple foco puntual porque el Portal de Elche actúa como bisagra entre ejes muy transitados del centro: “Hace falta más control porque es zona turística, entre la ‘calle de las setas’ y la Rambla. Se daña la imagen del centro de Alicante”.

“Las ratas son gigantes, más grandes que las palomas, viven en los árboles y saltan de aquí para allá”, declara antes de lamentar: “Los clientes se levantan y se van corriendo muchas veces”.

Los hosteleros y trabajadores consultados insisten en que el problema no se origina en los negocios, sino en el espacio público. La sensación es que la suciedad “está en la calle” y que se mezcla con un deterioro general del entorno, con residuos fuera de los contenedores y restos que se quedan en el suelo. “La basura es algo impresionante, nadie la tira dentro de los contenedores y se acumula en el suelo. Es un sitio precioso pero te sientas y te molestan los olores”, resume Riccardo Marini, cliente asiduo del Portal de Elche, que también marca una evolución: “Antes había cucarachas pero ahora son ratas, que pasan de un árbol a otro y por debajo de las sillas”.

A todo esto se añade la preocupación de la exposición constante del centro en redes sociales. Entre quienes trabajan en la plaza se repite la idea de que cualquier imagen publicada por un visitante puede multiplicar el daño. “Alicante vive del turismo, tiene un sol increíble, y que la ciudad esté limpia, bien cuidada, que quiera que el turista llegue, hace mucho”, apunta Moyano.

En cuanto a la interlocución con el Ayuntamiento, las respuestas que dicen haber recibido no despejan el malestar. Gallego asegura que les han indicado que presenten la situación por registro, mientras describe episodios de personas sin hogar en el entorno. Braticevic, por su parte, afirma que han llamado en varias ocasiones por el problema de las ratas: “Nos dicen que van a hacer algo y nada. En la temporada alta, sobre todo, es inimaginable y no nos dan ninguna solución”.

En un lugar que muchos visitantes identifican como uno de los rincones más bonitos del centro, la denuncia de quienes lo habitan a diario se resume en que el problema es grande, cuesta saber cómo atajarlo y la sensación es de abandono.