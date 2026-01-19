Regresa la ilusión a los centros de mayores de Alicante con el inicio de las actividades: "Es una alegría para todos"

Un día de emoción y gimnasia. Así se ha vivido el regreso de las actividades para mayores en los 19 centros de mayores de Alicante. Entre cintas, bachata, improvisaciones o juegos de memoria, los mayores recuperaban durante este lunes un poco de lo que debería haber sido su rutina desde el pasado 1 de octubre. La pausa se debió a retrasos en la licitación del servicio por parte del Ayuntamiento de Alicante, que incluso motivó que algunos usuarios se manifestaran para reclamar la vuelta de sus clases. Ahora, tras meses de espera, los centros sociales han vuelto a llenarse de energía, y los mayores han recibido con alegría la oportunidad de retomar las actividades que tanto echaban de menos.

Para muchos, estas actividades son el motor que les mueve a salir de casa o que les da la energía suficiente para afrontar el día a día. Es el caso de Antonia Jover, usuaria del centro de mayores de La Florida, describía la experiencia como "maravillosa" y aseguraba que la espera había sido difícil para todos sus compañeros. "Acabamos la clase aceleradas, pero eso está bien, así salimos con ánimo de hacer cosas", explica Jover quien realizaba gimnasia junto a una veintena de compañeros que, al igual que ella, no querían perder ni un segundo de la actividad. "Echábamos de menos las actividades el año ha sido un poco complicado, hemos perdido mucho tiempo, pero bueno, ya se ha solucionado. Hoy es un gran día", afirma Jover.

Usuarios del centro de mayores de La Florida realizan su primera clase de gimnasia este lunes. / Pilar Cortés

Bailes y castañuelas para todos

La alegría era compartida por otros usuarios, como Julio Ulacia, que reconocía la importancia de empezar con calma las actividades como la gimnasia después del largo parón. "Hemos tenido que empezar despacito, venimos malacostumbrados de descansar, así que por supuesto hay que ir despacito para ir aumentando. La profesora está muy bien, nos va acostumbrando a los movimientos que tenemos que hacer y que sean cada vez más fuertes. Nos lo hemos pasado muy bien, lo echábamos de menos, algo faltaba sin la gimnasia", señala Ulacia.

Pero no solo la gimnasia atrae a los mayores. Muchos se apuntan también a actividades de baile y música. Mirta Aguirre, que combina gimnasia y baile de línea, contaba cómo la vuelta de estas actividades le había devuelto la ilusión. "Este año tengo gimnasia y baile de línea, el baile de línea me ha tocado todos los años y me encanta. Me ha encantado la vuelta, la verdad es que echábamos de menos esto, ahora nos han dado la oportunidad de volver a empezar", señalaba Aguirre.

Del mismo modo, María Lorente, una usuaria inscrita tanto en gimnasia como en castañuelas, destacaba la calidad de los monitores y la motivación que le aportan estas clases. "La monitora que nos ha tocado es perfecta para nosotras, nos ha dado una clase estupenda. Así que yo creo que vamos a seguir así mucho tiempo para ponernos fuertes con la gimnasia y con todo. Echábamos en falta estos cursos y lo único que queremos las personas que venimos aquí es que todo vaya bien", asegura Lorente.

Usuarios del centro de mayores de La Florida realizan su primera clase de teatro este lunes. / Pilar Cortés

Teatro, bailes de salón y zumba

La oferta se extiende incluso a los más "teatreros". Puri Pérez, que combina bailes de salón y teatro, explicaba su entusiasmo por poder apuntarse también a zumba. "Tuve una confusión y casi no me apunto, pero al final se resolvió todo bien. Me he apuntado a bailes de salón, teatro y en zumba estoy en lista de espera, a ver si me toca ir a zumba, que es muy movido como yo. Nos da mucha alegría que hayan vuelto las actividades, que estábamos todos estos meses sin hacer nada y nos íbamos a poner malos, estamos muy contentos. Y porque no nos podemos apuntar a más cosas que si no vendríamos a todo", comenta Pérez.

Entre todos esperan completar unos meses de actividades, previstas hasta el 18 de junio, y confían en que no se les devuelvan las ganas de salir y pasarlo bien que les ha restado este tiempo. "Nos vamos contentos, livianos, y a seguir. Es una alegría para todos", señala Mirta Aguirre, al final de su clase, una forma de reflejar el sentir general.

En las últimas semanas, el Ayuntamiento ha venido destacando que este año se ha incrementado en un 44 % la partida para talleres, hasta 446.289 euros en dos años, lo que permitirá aumentar un 42 % el número de actividades (de 66 a 114) y un 38 % las horas de servicio de monitores (de 4.900 a 7.950). En total se han anunciado 339 actividades que deberían ofrecerse en los 19 centros de mayores y otros espacios como el Centro Municipal de las Artes, el Club Atlético Montemar o la playa del Postiguet. El catálogo incluye desde gimnasia, yoga o pilates hasta teatro, idiomas, escritura creativa, informática, costura o huertos urbanos.