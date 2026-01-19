Soto Ameno ya está cortada al tráfico en Alicante: vallas, señales y desvíos durante cuatro meses

La avenida de los Condes de Soto Ameno, en el barrio de San Blas, ya ha quedado cortada al tráfico en Alicante para acometer la renovación del colector de alcantarillado. El cierre, que se anunció para este lunes, se ha materializado con vallas y señalización en los accesos, además de avisos de prohibición de estacionar vinculados al inicio de las obras.

La actuación, a cargo de Aguas de Alicante, arranca con una reforma integral de la red de saneamiento tras la rotura parcial que provocó un hundimiento de la calzada en septiembre de 2024. La intervención obligará a mantener restricciones de circulación durante aproximadamente cuatro meses, con el objetivo de completar la renovación del colector, una infraestructura de hormigón en masa con más de 50 años.

Vallas

El dispositivo de obra ya está desplegado en la zona, con cerramientos que impiden el paso y cartelería informativa del corte. La vía ha quedado cerrada con vallas en la calzada y señales de “dirección prohibida” en los accesos. Además, se han colocado avisos en la señalización vertical para ordenar el estacionamiento. Uno de ellos prohíbe parar y estacionar desde este 19 de enero a las 08.00 horas “hasta fin de obra”, con flechas en ambos sentidos para delimitar el tramo afectado.

En el entorno ya trabajan operarios y maquinaria vinculada a la actuación, mientras la circulación se ha desviado por calles próximas. El cambio de itinerarios está generando, además, retenciones puntuales en un punto habitual de salida de la ciudad.

Dos fases

Según la planificación trasladada por el Ayuntamiento la pasada semana, la obra se realizará en dos fases. La primera, ya en marcha, afecta al tramo inferior de Soto Ameno, entre las calles Santa Felicitas y Santa Isabel, donde la circulación queda cortada. La segunda fase se ejecutará una vez concluida la primera y se centrará en el tramo superior de la avenida, con el objetivo de completar la renovación del colector que quedó pendiente tras la reparación urgente de 2024.

En aquel episodio, se sustituyeron 52 metros del tramo afectado por la rotura de la tubería. Ahora, la nueva intervención busca renovar la parte del colector que no se vio afectada entonces y cerrar definitivamente la actuación para evitar nuevos hundimientos.

Para mitigar el impacto en la movilidad, el Ayuntamiento ha explicado que se permitirá el giro a la derecha en la calle Blas de Loma, facilitando el acceso a puntos como el Castillo de San Fernando y el instituto Miguel Hernández.

El concejal de Movilidad, Carlos de Juan, ya advirtió al anunciar el operativo de que “estos trabajos de saneamiento del alcantarillado son tan complejos como necesarios y conllevan una considerable afección al tráfico en el acceso al barrio de San Blas, por lo que es necesario hacer una llamada a la paciencia y la comprensión de los ciudadanos durante este período de tiempo”.

Desvíos

El corte obliga a reordenar la circulación en una zona por la que transitan a diario más de 4.000 vehículos, al tratarse de un itinerario habitual de salida hacia la avenida Doctor Rico. Los desvíos se realizan a través de las calles Cardenal Belluga, Bono Guarner y Antonio Martín Trenco, según el esquema previsto para canalizar el tráfico rodado durante la ejecución de los trabajos.

El cierre también tiene efecto en el transporte público. Desde este 19 de enero, las líneas 5 y 12 del autobús urbano modifican sus recorridos por las obras en Soto Ameno. La línea 5, en su recorrido hacia San Agustín, se desvía por la avenida Maisonnave, gira hacia Aguilera y continúa por Princesa Mercedes, Ausó y Monzó, Santo Domingo y Martín Trenco, para recuperar su itinerario habitual. Este desvío se mantendrá hasta la finalización de las obras, prevista para mayo.

La línea 12, en dirección al PAU 1, también altera su trazado desde Maisonnave por Aguilera, Princesa Mercedes, Ausó y Monzó y Capitán General Gutiérrez Mellado, para retomar su recorrido.

Con el corte ya activado y la señalización desplegada en la calle, la intervención entra de lleno en su fase más visible, con impacto directo en la movilidad diaria del entorno de San Blas durante los próximos meses.