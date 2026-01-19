Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente tren CórdobaÓscar PuenteEncuesta Elecciones GeneralesGala Importantes INF 2025Salvador Illa hospitalizadoMitja Marató Santa PolaCambios buses Alicante
instagramlinkedin

Aemet decreta alerta amarilla por una dana que afectará hoy y mañana al Mediterráneo con viento, lluvia y un mar muy alterado

Durante este lunes las lluvias se concentrarán en Alcoy y se espera que el temporal pierda intensidad a partir de este miércoles 21 de enero

Jornada de lluvia intensa en Alcoy en imágenes de archivo.

Jornada de lluvia intensa en Alcoy en imágenes de archivo.

Juani Ruz

Carmen Tomàs

Carmen Tomàs

La previsión de Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) confirma la llegada de la borrasca Harry con una jornada de lluvias y tormentas en el interior norte de la provincia y posibilidad de chubascos en el resto. A lo largo de este lunes persiste la alerta por temporal marítimo debido a esta dana, que afecta al litoral mediterráneo con fenómenos costeros. Se esperan lluvias persistentes, viento fuerte y un empeoramiento del temporal marítimo durante el día de hoy que se alargarán a mañana. Aunque las tormentas se concentren hoy en zonas como Alcoy, en la capital de provincia se espera que se desplacen a mañana martes, con gran probabilidad de tormenta a lo largo de toda la jornada.

"El estado de la mar empeorará durante el lunes y el martes en las zonas litorales de Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares y se caracterizará por viento del este o nordeste fuerza 7-8 y olas de mar combinada de 4-6 m. A partir del miércoles 21 es probable que las precipitaciones pierdan intensidad y vayan remitiendo en el área mediterránea, al igual que el temporal marítimo, que tenderá a ir amainando a lo largo del día", afirman desde la Aemet.

Radar del tiempo

Visualización del radar del tiempo en la ubicación especificada.

El tiempo en Alicante

Amanece con muchas nubes y alguna lluvia débil, más probable durante la madrugada y primeras horas. A lo largo del día se abrirán claros, aunque por la noche volverá a cerrarse el cielo. El viento del norte refresca el ambiente. La temperatura se moverá entre los 9 grados al amanecer y unos 14 por la tarde. Se prevé que el temporal llegue a Alicante mañana martes, con alta probabilidad de precipitaciones con tormenta.

El tiempo en Elche

Día gris y cerrado, con predominio de nubes y pocas opciones de lluvia. El viento sopla con cierta intensidad y deja una sensación fresca, sobre todo a primera hora, cuando se bajará hasta 7 grados, mientras que por la tarde se rondarán los 13.

El tiempo en Benidorm

Jornada muy inestable, con lluvias prácticamente aseguradas y tormentas a partir del mediodía. El viento del norte se deja sentir con fuerza, especialmente al final del día. El termómetro se mantiene bastante estable, entre 10 y 14 grados.

El tiempo en Elda

Cielo con nubes y claros, con alguna gota suelta a primeras horas. El viento sopla con ganas y refuerza la sensación de frío: el día empieza con 5 grados y apenas se alcanzan los 13.

El tiempo en Torrevieja

Cielo nuboso con lluvias débiles durante la mañana, que irán perdiendo presencia conforme avance el día. El viento sopla moderado y el ambiente se mantiene fresco. La jornada arranca con 9 grados y por la tarde se alcanzarán 16.

El tiempo en Orihuela

Intervalos nubosos con lluvias débiles en la primera mitad del día. A partir de mediodía el tiempo se estabiliza y la tarde será más tranquila. El termómetro se moverá entre los 6 grados de primera hora y 14 por la tarde.

El tiempo en Alcoy

Día muy gris, con cielo cubierto y lluvias frecuentes, acompañadas de tormenta a partir del mediodía. Ambiente frío y húmedo durante toda la jornada: apenas se baja de los 6 grados y no se superan los 9. Mañana se espera que persistan las lluvias.

El tiempo en Dénia

Jornada claramente marcada por la lluvia, con precipitaciones continuas y tormentas durante todo el día. El viento del norte gana fuerza conforme avanzan las horas y el ambiente se vuelve muy desapacible. La temperatura oscila entre 8 grados por la mañana y 15 a última hora.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. 500 pasajeros atrapados en Madrid-Chamartín: un tren con parada en Alicante arranca tras largas horas de retraso
  2. La Aemet avisa de la llegada de una dana que traerá a la provincia de Alicante un fin de semana de lluvia y frío
  3. Cambios en el recorrido de los autobuses en Alicante: así afectan al servicio desde mañana
  4. Los directores de los centros educativos tendrán un teléfono corporativo para gestionar avisos por dana
  5. La entidad que gestiona el Liceo Francés de Alicante busca un socio para poder mantener el centro
  6. El comercio de la calle de las setas de Alicante teme que las obras se alarguen hasta Semana Santa
  7. Conmoción en el mundo de las Hogueras por la pérdida del artista Juan Alberto Navarro
  8. Alicante se atasca por lo pequeño… y se complica por lo grande: 37 incidencias en 15 carreteras esta mañana

El Palmeral de Alicante cerrará por las mañanas: la razón y desde cuándo

La Generalitat retoma las obras del centro de salud del PAU 2 de Alicante tras dos décadas de retraso

La Generalitat retoma las obras del centro de salud del PAU 2 de Alicante tras dos décadas de retraso

El PSOE de Alicante denuncia el abandono de aceras y viales en los barrios

Empiezan las soñadas obras del colegio El Somni

Empiezan las soñadas obras del colegio El Somni

Aemet decreta alerta amarilla por una dana que afectará hoy y mañana al Mediterráneo con viento, lluvia y un mar muy alterado

Aemet decreta alerta amarilla por una dana que afectará hoy y mañana al Mediterráneo con viento, lluvia y un mar muy alterado

Mañana complicada en las carreteras de Alicante: retenciones, obras y varios accidentes

Mañana complicada en las carreteras de Alicante: retenciones, obras y varios accidentes

Cambios en el recorrido de los autobuses en Alicante: así afectan al servicio desde hoy

Cambios en el recorrido de los autobuses en Alicante: así afectan al servicio desde hoy

Directo | Ofertas de empleo en Alicante: consulta los trabajos disponibles y cómo apuntarse

Tracking Pixel Contents