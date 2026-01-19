Aemet decreta alerta amarilla por una dana que afectará hoy y mañana al Mediterráneo con viento, lluvia y un mar muy alterado

La previsión de Agencia Estatal de Meteorología (AEMET ) confirma la llegada de la borrasca Harry con una jornada de lluvias y tormentas en el interior norte de la provincia y posibilidad de chubascos en el resto. A lo largo de este lunes persiste la alerta por temporal marítimo debido a esta dana, que afecta al litoral mediterráneo con fenómenos costeros. Se esperan lluvias persistentes, viento fuerte y un empeoramiento del temporal marítimo durante el día de hoy que se alargarán a mañana. Aunque las tormentas se concentren hoy en zonas como Alcoy, en la capital de provincia se espera que se desplacen a mañana martes, con gran probabilidad de tormenta a lo largo de toda la jornada.

"El estado de la mar empeorará durante el lunes y el martes en las zonas litorales de Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares y se caracterizará por viento del este o nordeste fuerza 7-8 y olas de mar combinada de 4-6 m. A partir del miércoles 21 es probable que las precipitaciones pierdan intensidad y vayan remitiendo en el área mediterránea, al igual que el temporal marítimo, que tenderá a ir amainando a lo largo del día", afirman desde la Aemet.

El tiempo en Alicante

Amanece con muchas nubes y alguna lluvia débil, más probable durante la madrugada y primeras horas. A lo largo del día se abrirán claros, aunque por la noche volverá a cerrarse el cielo. El viento del norte refresca el ambiente. La temperatura se moverá entre los 9 grados al amanecer y unos 14 por la tarde. Se prevé que el temporal llegue a Alicante mañana martes, con alta probabilidad de precipitaciones con tormenta.

El tiempo en Elche

Día gris y cerrado, con predominio de nubes y pocas opciones de lluvia. El viento sopla con cierta intensidad y deja una sensación fresca, sobre todo a primera hora, cuando se bajará hasta 7 grados, mientras que por la tarde se rondarán los 13.

El tiempo en Benidorm

Jornada muy inestable, con lluvias prácticamente aseguradas y tormentas a partir del mediodía. El viento del norte se deja sentir con fuerza, especialmente al final del día. El termómetro se mantiene bastante estable, entre 10 y 14 grados.

El tiempo en Elda

Cielo con nubes y claros, con alguna gota suelta a primeras horas. El viento sopla con ganas y refuerza la sensación de frío: el día empieza con 5 grados y apenas se alcanzan los 13.

El tiempo en Torrevieja

Cielo nuboso con lluvias débiles durante la mañana, que irán perdiendo presencia conforme avance el día. El viento sopla moderado y el ambiente se mantiene fresco. La jornada arranca con 9 grados y por la tarde se alcanzarán 16.

El tiempo en Orihuela

Intervalos nubosos con lluvias débiles en la primera mitad del día. A partir de mediodía el tiempo se estabiliza y la tarde será más tranquila. El termómetro se moverá entre los 6 grados de primera hora y 14 por la tarde.

El tiempo en Alcoy

Día muy gris, con cielo cubierto y lluvias frecuentes, acompañadas de tormenta a partir del mediodía. Ambiente frío y húmedo durante toda la jornada: apenas se baja de los 6 grados y no se superan los 9. Mañana se espera que persistan las lluvias.

El tiempo en Dénia

Jornada claramente marcada por la lluvia, con precipitaciones continuas y tormentas durante todo el día. El viento del norte gana fuerza conforme avanzan las horas y el ambiente se vuelve muy desapacible. La temperatura oscila entre 8 grados por la mañana y 15 a última hora.