Solo trece inspectores médicos para resolver 5.000 expedientes de incapacidad en Alicante

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) cuenta actualmente con solo trece inspectores médicos en la provincia de Alicante para resolver alrededor de 5.000 expedientes de incapacidad. Esta situación es consecuencia de un fuerte recorte de personal: la plantilla se ha reducido a la mitad desde 2013, según ha denunciado la comisión ejecutiva del Sindicato de Médicos Inspectores de la Seguridad Social (Simediss).

Como resultado de esta falta de recursos, los expedientes se están revisando cuando el paciente lleva unos 600 días de baja, frente a los 300 días de media en 2022. Es decir, las valoraciones médicas se están demorando aproximadamente un año más de lo habitual, lo que afecta al paciente pues sufre una merma en el montante de la prestación a partir del año de baja, y desde el año y medio su contrato laboral queda suspendido y se supedita a que se resuelva su situación.

Tiempo adicional

Durante ese tiempo adicional hasta que se le dé el alta o se le otorgue la incapacidad permanente, el INSS —y, por tanto, la Seguridad Social y el Estado— o bien las mutuas colaboradoras continúan pagando las prestaciones a los afectados.

Esto, en gran parte de los casos, supone un importante desembolso para las arcas públicas, ya que se mantienen pagos que antes se resolvían con mayor rapidez.

En 2022, antes del Real Decreto que modificó profundamente la gestión de la incapacidad temporal y permanente, había unos 60.000 expedientes pendientes de incapacidad temporal y permanente a nivel nacional. En 2025, esa cifra ha ascendido a 145.000 expedientes, lo que evidencia, según los médicos inspectores, una gestión nefasta y la ausencia de soluciones estructurales.

Aitana Solera

Bajas

Esta situación se agrava por el fuerte aumento de las bajas de larga duración en la última década. En la Comunidad Valenciana, estos procesos se han multiplicado por 2,2 hasta alcanzar los 15.800 expedientes activos en 2023, de los cuales aproximadamente un tercio corresponde a la provincia de Alicante. En 2024 se contabilizaron 4.700 expedientes de incapacidad temporal de trabajadores que llevaban de baja entre 12 y 18 meses.

En España, el límite máximo de una baja o incapacidad temporal es de 18 meses (545 días). En estos casos, según explican las mutuas, el INSS debe examinar el expediente y adoptar una decisión definitiva: conceder el alta médica o reconocer una incapacidad permanente. Solo en situaciones excepcionales puede autorizarse una prórroga de hasta 24 meses adicionales.

Cotización

Aunque depende de los convenios colectivos, por norma general el salario del empleado se reduce al 75% a partir de los doce meses de baja, ya que la empresa deja de abonar pagas extras y complementos salariales.

Cuando el trabajador alcanza los 18 meses de baja, la empresa deja de tener la obligación de cotizar por él y el contrato queda suspendido hasta que se resuelva su situación. A partir de ese momento no se cotiza por el trabajador, que debe solicitar el pago directo de la prestación al INSS.

Discapacidad

En paralelo, también se están produciendo retrasos de hasta un año en la resolución o revisión del grado de discapacidad, un procedimiento que depende del Consell. Hay pacientes que llevan más de 545 días de incapacidad tras una grave enfermedad que llevan varios meses esperando la citación para que les valoren el grado.

El Síndic de Greuges ha advertido recientemente sobre esta situación. No obstante, desde la Conselleria de Servicios Sociales señalan que en el último año —desde enero de 2025 hasta finales de año— se ha producido un incremento del 62% en la actividad.