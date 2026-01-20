Los accidentes ferroviarios que conmocionaron a Alicante

El trágico accidente de tren en Adamuz, provincia de Córdoba, que ya se ha cobrado la vida de 41 personas, cuenta con muy pocos precedentes similares en España. En la provincia de Alicante, pese a que nunca ha habido accidentes de esta magnitud, sí que se han dado sucesos que han provocado fallecidos desde la activación de los primeros ferrocarriles.

Hasta ahora, el accidente con una cifra más elevada de muertos se produjo el 30 de octubre de 1984 entre la Vila Joiosa y El Campello. Nueve personas perdieron la vida después de que un tren procedente de Dénia colisionara con otro en pruebas que no paró en la Venta Lanuza, como se preveía.

Portada del 31 de octubre de 1984 de INFORMACIÓN. / INFORMACIÓN

No era el primer accidente que se producía en estas proximidades. Siete años antes, el 2 de agosto de 1977, tres personas murieron cuando dos automotores de FEVE, Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha, la antigua operadora ferroviaria, chocaron después de que uno de los convoyes adelantara su salida desde el apeadero de la Vila Joiosa.

Una imagen inimaginable

A principios del siglo XX se vivió en la capital alicantina el primer gran suceso ferroviario del municipio. En la estación de Alicante-Terminal, el tren de la compañía Madrid-Zaragoza-Alicante descarriló mientras circulaba a velocidad elevada y acabó en la calle con cuatro personas muertas tras cruzar el vestíbulo.

Aquello ocurrió el 4 de octubre de 1912. En la edición de aquel día del Diario de Alicante, periódico que salía a la venta por las tardes, destacaban la “honda impresión en el vecindario” y la asistencia del alcalde, Federico Soto, a interesarse por los hechos.

“Un enorme agujero, asemejando un túnel, se ha abierto en el frontis dejando paso a una locomotora que, jadeando aún, ha salido hasta la escalinata, cayendo allí del lado derecho. El despacho de billetes ha desaparecido, las paredes se han cuarteado y una de las columnas del frontis de la estación ha quedado derruida”, se leía en la crónica.

Sucesos saliendo o yendo hacia Alicante

Anteriormente, en 1859, solo un año después de que se inaugurara el tren entre Alicante y Madrid, un ferrocarril descarriló haciendo este trayecto entre Almansa y Alpera, en Albacete, y cuatro personas murieron. En la edición del 29 de noviembre de aquel año del periódico La Época se catalogaba el suceso como un “atentado”, asegurando que “en un punto donde el terraplén tiene una altura de 15 a 16 metros fue arrancado un carril, después de entrada la noche, con el criminal intento de causar la desgracia”.

El tren se precipitó, según este diario, “desde toda la altura”, causando “en su caída la muerte de dos empleados y dos viajeros, saliendo heridos siete, de los cuales uno de gravedad”. La comunicación quedó restablecida al día siguiente.

Portada de INFORMACIÓN del 10 de septiembre de 1977. / INFORMACIÓN

También fuera de Alicante, aunque en un vehículo que se dirigía a la ciudad, se produjo el accidente del Talgo que comunicaba Portbou, población catalana colindante con Francia, con Alicante. Ocurrió el 9 de septiembre de 1977 en el barrio del Cabañal, en la ciudad de Valencia, donde el convoy chocó con un tranvía, provocando la muerte de siete personas, todas viajeras del tren de vía estrecha.

Colisiones entre trenes y vehículos particulares

A estos accidentes cabría sumar los provocados por colisiones entre trenes y coches o furgonetas. El más antiguo data de 1914, cuando un vehículo fue arrollado en un paso a nivel a la altura de Almoradí, provocando cinco muertos. Curiosamente, uno de los fallecidos era Ramón Servet, hermano del entonces exsenador murciano José María Servet, que viajaba junto a empresarios en el vehículo.

Según dejó escrito el periódico El Imparcial el 7 de octubre de aquel año, “el accidente fue debido a una imprudencia del conductor del automóvil. Vio venir el tren e intentó forzar la marcha para cruzar la vía antes de que llegara el convoy, pero la cadena del paso estaba echada” y el coche quedó detenido en la vía, siendo arrastrado a una distancia de 200 metros.

Portada de INFORMACIÓN del 8 de mayo de 1979. / INFORMACIÓN

Un muerto más hubo en la pedanía ilicitana de Matola el 7 de mayo de 1979, en el paso a nivel de la línea Alicante-Murcia, cuando un tren fue arrollado por un turismo y fallecieron seis personas, cuatro de ellas niños. Según la crónica de INFORMACIÓN, “el ferrobús arrastró al vehículo 150 metros” porque “una caseta en ruinas impide la visibilidad a 10 metros del paso a nivel”.

Años más tarde, en 2005, la misma línea Alicante-Murcia se llevó por delante una furgoneta a la altura de Agua Amarga cuando cruzó un paso a nivel señalizado, pero sin barreras. Los fallecidos eran trabajadores de una empresa murciana.

El último suceso similar se produjo en julio de 2021 en Novelda, cuando fallecieron cuatro personas procedentes de Elda y Petrer. El accidente se dio en el paso a nivel del barrio de La Estación, cuando el coche se vio arrollado por un tren Intercity procedente de Barcelona y con destino Lorca, en Murcia.