Alicante pedirá las competencias para sancionar pisos turísticos tras un año de espera

El Ayuntamiento de Alicante asumirá las competencias para inspeccionar y sancionar apartamentos turísticos este mes de enero, un año después de anunciarlo el alcalde, Luis Barcala, en la pasada edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de Madrid.

El Consistorio ha convocado para este viernes a la Comisión de Urbanismo con el objetivo de aprobar la adhesión de Alicante al convenio con la Generalitat para poder inspeccionar y multar a aquellos alojamientos vacacionales que no cumplan con la normativa autonómica. Una decisión que ya fue anunciada por el ejecutivo popular en las primeras semanas del 2025, mediante la firma de un convenio entre el Consell y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. Así se dio a conocer entonces desde el ejecutivo municipal de Alicante (junto con otras localidades de la provincia como Benidorm, Torrevieja o Elche) aunque el traspaso de competencias aún no se ha materializado.

Un año en pausa

Después de un año posponiendo la adhesión, el vicealcalde Manuel Villar aclaró en diciembre que el trámite se realizaría en breve: "Ya hemos creado la jefatura del departamento de Sanciones y muy probablemente en enero firmemos con la conselleria. A partir de ese momento, comenzarán las sanciones", manifestó el edil popular. Ahora, ese paso parece más cerca que nunca, y las competencias podrían asumirse a partir de la próxima semana, en cuanto el alcalde firme el decreto correspondiente.

De esta manera, el ejecutivo que dirige Luis Barcala busca reservarse la potestad de actuar de forma directa contra los incumplimientos en materia de alojamiento turístico, sin tener que depender de la conselleria, donde la capacidad de inspección es limitada: en el segundo semestre de 2023 (antes de la aprobación del Decreto Ley para el traspaso de competencias), se realizaron 40 inspecciones en los más de 4.000 apartamentos turísticos reglados de la capital de la provincia.

