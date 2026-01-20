Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alicantina AdamuzSindicato de maquinistasAlerta amarillaAsesinato DoriMaría del MonteDesahuciada en AlicanteAsesor de Mazón
instagramlinkedin

Alicante pedirá las competencias para sancionar pisos turísticos tras un año de espera

El Ayuntamiento se sumará este mes al convenio con la Generalitat para poder inspeccionar alojamientos vacacionales después de que el alcalde lo anunciase en enero de 2025

El mayor bloque de apartamentos turísticos de Alicante encara su apertura

El mayor bloque de apartamentos turísticos de Alicante encara su apertura

Alex Domínguez

Alejandro J. Fuentes

Alejandro J. Fuentes

El Ayuntamiento de Alicante asumirá las competencias para inspeccionar y sancionar apartamentos turísticos este mes de enero, un año después de anunciarlo el alcalde, Luis Barcala, en la pasada edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de Madrid.

El Consistorio ha convocado para este viernes a la Comisión de Urbanismo con el objetivo de aprobar la adhesión de Alicante al convenio con la Generalitat para poder inspeccionar y multar a aquellos alojamientos vacacionales que no cumplan con la normativa autonómica. Una decisión que ya fue anunciada por el ejecutivo popular en las primeras semanas del 2025, mediante la firma de un convenio entre el Consell y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. Así se dio a conocer entonces desde el ejecutivo municipal de Alicante (junto con otras localidades de la provincia como Benidorm, Torrevieja o Elche) aunque el traspaso de competencias aún no se ha materializado.

Un año en pausa

Después de un año posponiendo la adhesión, el vicealcalde Manuel Villar aclaró en diciembre que el trámite se realizaría en breve: "Ya hemos creado la jefatura del departamento de Sanciones y muy probablemente en enero firmemos con la conselleria. A partir de ese momento, comenzarán las sanciones", manifestó el edil popular. Ahora, ese paso parece más cerca que nunca, y las competencias podrían asumirse a partir de la próxima semana, en cuanto el alcalde firme el decreto correspondiente.

Noticias relacionadas y más

De esta manera, el ejecutivo que dirige Luis Barcala busca reservarse la potestad de actuar de forma directa contra los incumplimientos en materia de alojamiento turístico, sin tener que depender de la conselleria, donde la capacidad de inspección es limitada: en el segundo semestre de 2023 (antes de la aprobación del Decreto Ley para el traspaso de competencias), se realizaron 40 inspecciones en los más de 4.000 apartamentos turísticos reglados de la capital de la provincia.

NOTICIA EN ELABORACIÓN

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. 500 pasajeros atrapados en Madrid-Chamartín: un tren con parada en Alicante arranca tras largas horas de retraso
  2. La nueva “zona de moda” de Alicante tiene a la venta pisos por menos de 250.000 euros: tres habitaciones y con piscina
  3. Alicante cierra temporalmente el aparcamiento de la playa de El Postiguet
  4. Ratas entre las mesas del Portal de Elche de Alicante: 'Son gigantes, más grandes que las palomas, viven en los árboles y saltan de aquí para allá
  5. La entidad que gestiona el Liceo Francés de Alicante busca un socio para poder mantener el centro
  6. El comercio de la calle de las setas de Alicante teme que las obras se alarguen hasta Semana Santa
  7. Cuenta atrás para la nueva vida de un edificio histórico convertido en apartahotel en Alicante
  8. Activan para el lunes la alerta amarilla por temporal marítimo en la costa norte de Alicante

Los aspirantes que harán este sábado el examen del MIR en Alicante

Los aspirantes que harán este sábado el examen del MIR en Alicante

Alicante pedirá las competencias para sancionar pisos turísticos tras un año de espera

La entidad que dirige el Liceo Francés planea la venta íntegra de nueve centros del país

Alquilar una habitación en esta ciudad de Alicante cuesta 234 euros y es la más barata de España

La borrasca Harry llega a Alicante y Aemet mantiene el aviso amarillo en todo el litoral

La borrasca Harry llega a Alicante y Aemet mantiene el aviso amarillo en todo el litoral

El Síndic pide reabrir el centro de mayores de plaza América en Alicante

El Síndic pide reabrir el centro de mayores de plaza América en Alicante

Los hospitales de Alicante y Elche baten el récord de trasplantes renales

Los hospitales de Alicante y Elche baten el récord de trasplantes renales

Desahuciada en Alicante una mujer vulnerable de 61 años: "Está enferma, la van a operar y necesita estabilidad"

Tracking Pixel Contents