Alicante renueva las normas para subir al autobús: adiós a las multas en pesetas

El Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este martes la modificación del Reglamento de Usuarios del Transporte Urbano, el relativo al autobús municipal, que data del año 1997. De esta forma, el gobierno local pretende actualizar sanciones todavía en pesetas e introducir normas específicas para patinetes eléctricos, carritos de bebé o sillas de ruedas, entre otras cuestiones.

Entre las novedades que incorpora el documento, se encuentra la prohibición de la entrada en los autobuses urbanos de personas sobre patines, monopatines, patinetes o vehículos de movilidad personal, aunque se contempla que sea posible acceder con ellos siempre y cuando se lleven en la mano, plegados y dentro de una bolsa de transporte. Bajo esas mismas condiciones se permitirá la entrada a los autocares con bicicletas plegables y otros transportes similares.

Además, el proyecto de nuevo reglamento también establece que podrán acceder las personas con movilidad reducida que hagan uso de sillas de ruedas eléctricas o "scooters" específicos, de menos de 300 kilos, incluida el peso de la persona usuaria. También se permite subir sillas tipo bebé para menores con movilidad reducida, así como carritos simples y dobles.

Multas todavía en pesetas

Una de las medidas más curiosas que todavía estaba vigente en la ciudad era la de sancionar con 1.000 pesetas a aquellos viajeros desprovistos de billete. Con esta nueva redacción, la sanción propuesta pasa a ser de 100 euros.

El concejal de Movilidad Urbana, Carlos de Juan, ha explicado que "dicha modificación resulta necesaria para garantizar la seguridad, accesibilidad y calidad del servicio de transporte público urbano", así como "para definir de manera clara y precisa los derechos y deberes de las personas usuarias, con especial atención a las personas con movilidad reducida". Además, el edil popular cree que también permitirá "regular el uso de los vehículos de movilidad personal en el ámbito del transporte público y establecer un régimen sancionador adecuado, proporcionado y acorde con la normativa vigente".

Pendiente de aprobación definitiva

La propuesta ha sido validada este martes por la Junta de Gobierno Local, después de un proceso de consulta pública durante 20 días hábiles, que se inició a finales del pasado mes de noviembre. Tras ello, ahora será el turno del Pleno municipal, quien deberá dar luz verde definitiva al documento.

El actual reglamento se aprobó en noviembre de 1997, cuando el transporte urbano no contemplaba ni la irrupción de los patinetes eléctricos ni la aplicación de tecnologías avanzadas de gestión y control. Desde entonces, los cambios en la movilidad y la legislación han dejado obsoletos varios aspectos de la norma, que el Consistorio considera necesario actualizar.