Los aspirantes que harán este sábado el examen del MIR en Alicante

Llegan las pruebas del MIR, que sirven para que los médicos accedan a una plaza de Formación Sanitaria Especializada (residencia) en el Sistema Nacional de Salud, permitiendo elegir especialidad y hospital según su puntuación, que combina el examen (90%) y el expediente académico (10%), con el objetivo de garantizar un nivel homogéneo de conocimientos para ejercer como especialistas. Es un proceso selectivo, altamente competitivo, que habilita para la carrera médica y asegura la calidad de los futuros especialistas.

Este año se celebran este próximo sábado en el Aulario I de la Universidad de Alicante, que presta las instalaciones para un procedimiento organizado por el Ministerio de Sanidad. No solo se examinan los aspirantes a médicos, también tendrán lugar las pruebas de Farmacia (FIR), Enfermería (EIR), Psicología (PIR), Química (QIR), Biología (BIR) y Física (FIR). En toda España han sido admitidos al examen 35.503 candidatos, lo que representa un aumento del 10,7% respecto a la convocatoria anterior, el 74,28% mujeres, precisan desde el Ministerio.

Esta oferta supone un incremento de 423 plazas respecto a la convocatoria anterior, lo que representa un crecimiento del 3,5%.

Aumento de plazas

"Desde el año 2018, el número total de plazas ofertadas se ha incrementado en un 54%, lo que refleja el firme compromiso del Ministerio de Sanidad con la ampliación sostenida de la capacidad formativa del sistema. Esta política de expansión tiene como finalidad garantizar una respuesta adecuada a los retos actuales y futuros de la atención sanitaria, asegurar el relevo generacional de los profesionales y consolidar un modelo de salud pública basado en la calidad, la equidad y la suficiencia de recursos humanos en todo el territorio nacional", explican desde el ministerio.

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha insistido reiteradamente ante el Ministerio en la demanda de un 15 % más de plazas formativas de médicos MIR para la Comunidad. Para ello reclama que se flexibilicen los criterios de acreditación para aumentar las unidades docentes.

Volviendo al examen, del total de candidatos en España 4.174 harán los exámenes en las sedes de la Comunidad Valenciana: 3.012 Valencia y 1.162 en Alicante.

En lo que respecta a Medicina, hay en liza 916 plazas en los distintos hospitales y servicios sanitarios públicos de la Comunidad Valenciana frente a las 873 del pasado año, es decir, 43 plazas más. De ellas son solo siete más para la provincia de Alicante, que pasa de las 287 que se disputaron los candidatos el pasado año a 294 para la presente convocatoria.

PILAR CORTÉS

Hospitales

Los hospitales con mayor oferta son La Fe de València, con 80 plazas, seguido del Universitario de València, con 69; y el Doctor Balmis de Alicante, con 61, seguido en la provincia del General de Elche con medio centenar. La especialidad con una mayor oferta vuelve a ser Medicina de Familia con un total de 81 en la provincia de Alicante y de 253 en toda la Comunidad Valenciana. Hay plazas para nuevas especialidades como Medicina de Urgencias y Emergencias.

El Ministerio de Sanidad publicó el pasado viernes las listas definitivas de personas admitidas y no admitidas a estas pruebas selectivas de Formación Sanitaria Especializada correspondientes a la convocatoria 2025/2026 en un acto no exento de polémica.

En los últimos días, varias voces han criticado el retraso en la publicación de esos listados. El proceso administrativo del examen de 2026 ha generado "una profunda preocupación" entre miles de aspirantes y organizaciones profesionales, que lo han calificado "como un caos organizativo sin precedentes en la tramitación previa a la prueba", indicaron desde el Sindicato Médico Andaluz o la Asociación MIR España.

Subsanaciones

Pese al incremento del número de solicitantes, señala Sanidad, se ha reducido el número de personas no admitidas en comparación con la convocatoria anterior. Además, se han tramitado más de 5.000 subsanaciones, motivadas en su mayoría por la presentación de documentos por parte de los aspirantes que no se ajustaban a los requisitos establecidos en la convocatoria, indica el Ministerio.

Las personas aspirantes que figuren como no admitidas en el listado definitivo podrán presentarse a la realización del ejercicio. No obstante, la corrección de la prueba quedará condicionada a la estimación del recurso de alzada que, en su caso, se haya interpuesto contra la exclusión.