Barcala refuerza el marketing digital del Ayuntamiento de Alicante

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, refuerza el área de "marketing digital" del Ayuntamiento. El regidor ha nombrado a una nueva asesora, tras la salida del anterior responsable de las redes sociales municipales, recién "fichado" por la Conselleria de Turismo.

El dirigente popular, tal y como se recoge en el Boletín Oficial de la Provincia, se ha decantado por el perfil de Milagros Galindo Aguayo, graduada en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad de Alicante. Además, de acuerdo con su perfil público de Linkedin, cuenta con experiencia en la empresa privada, además de como autónoma y voluntaria en Alacant Desperta, una plataforma de participación ciudadana que tiene como objetivo "un cambio social desde el altruismo y la colaboración". Por su trabajo en el Ayuntamiento, en el que contará con una dedicación del 75% de la jornada laboral, percibirá un total de 1.993,28 euros mensuales, con 14 pagas al año.

Reemplazo

El "fichaje" de Galindo suple la reciente salida del gobierno municipal de Pablo Rodríguez, uno de los asesores "fichados" por el alcalde del anterior bipartito con Ciudadanos. El graduado en Ciencias Políticas y Gestión Pública fue responsable de redes con el partido naranja y, en la actualidad, estaba adscrito al área de Marketing Institucional, coordinada por la jefa de gabinete de Vicealcaldía, Paula Guzmán. Durante su paso por el Ayuntamiento, en el que ha permanecido desde 2019, fue ganando peso dentro del personal de confianza pasando de una retribución del 50 % a una del 80 %.

El pasado mes de diciembre, Rodríguez puso rumbo a la Generalitat para integrarse en el equipo de la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano. Un departamento en el que el asesor coincide de nuevo con Miguel Ángel Sánchez, quien fuera jefe de gabinete de Mari Carmen Sánchez en su etapa como vicealcaldesa de Alicante. Sánchez ha ocupado el mismo cargo tras su salida del Ayuntamiento tanto con Nuria Montes, que dimitió el pasado año por sus declaraciones sobre los familiares de los fallecidos durante la dana, como con la actual consellera.