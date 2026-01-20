La borrasca Harry llega a Alicante y Aemet mantiene el aviso amarillo en todo el litoral
Se espera una jornada pasada por agua en toda la provincia, donde se ha decretado aviso por acumulación de agua, aunque en un umbral bajo: en la costa sur de Valencia, colindando con la Marina Alta, la alerta es naranja
La previsión de Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) sigue decretando hoy lluvias notables en Alicante capital y en el resto del litoral de la provincia, donde se espera que la borrasca Harry deje una gran acumulación de lluvias en forma de dana que afectará, especialmente, al temporal marítimo con lluvias, vientos y nevadas. La Marina Alta marcará hoy el límite entre el aviso amarillo y el naranja, decretado para hoy desde el litoral sur de Valencia hasta el norte de la costa mediterránea.
El aviso amarillo decretado tiene como fecha "fin" mañana miércoles a las 6 horas, y según Aemet, en cuanto a cifras se trata del "límite más bajo del umbral amarillo de aviso", con 60mm de precipitación acumulada en 12 horas.
La borrasca, por tanto, dejará un mayor temporal en las zonas costeras con la llegada del punto álgido de Harry y en zonas del interior podría dejar alguna nube o chubasco más débil.
El tiempo en Alicante
Entre 10 y 16 grados, con lluvia muy probable todo el día (100%) y tormentas con más papeletas de 00–12 y de 18–24 (a mediodía pinta más a lluvia sin aparato eléctrico).
El tiempo en Elche
Las temperaturas se moverán entre los 9 y 16 grados: la mañana va más contenida, pero por la tarde se tuerce, con lluvia muy probable (85%) y tormentas sobre todo de 18–24.
El tiempo en Benidorm
Ambiente fresco, entre 10 y 14 grados, y día muy revuelto: lluvia segura (100%) y tormentas prácticamente marcadas de 00–12 y de 18–24, con la tarde aún con mucha agua en el horizonte.
El tiempo en Elda
Entre 6 y 14 grados, con un día húmedo y con muchas papeletas de agua: lluvia probable (90%), más clara de 06–12 (55%) y sobre todo de 18–24 (85%), y algo más floja de 12–18 (45%).
El tiempo en Torrevieja
Termómetro entre 10 y 17 grados: mañana con opción de lluvia pero sin excesos, y final del día más movido, con lluvia alta (80%) y tormentas especialmente de 18–24.
El tiempo en Orihuela
Entre 8 y 16 grados, con el día relativamente contenido y la lluvia guardándose para el tramo final: de 18–24 sube mucho (80%), mientras que antes la opción baja bastante (06–12: 35% y 12–18: 15%).
El tiempo en Alcoy
Día frío, entre 6 y 10 grados, y muy mojado: lluvia prácticamente segura (100%) y tormenta señalada de 00–06, con el resto del día todavía con mucha agua.
El tiempo en Dénia
Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 15 grados, con jornada pasada por agua: lluvia segura (100%) todo el día y tormenta sobre todo de 00–06, sin dar mucha tregua después.
