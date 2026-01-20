Por qué hay camiones y un tractor moviendo tierras en el PAU 1 de Alicante
Los vecinos alertan de un trasiego continuo de camiones y trabajos de aplanado en una zona sin urbanizar
En el PAU 1 de Alicante, junto a la calle de Fiestas Tradicionales y Populares y en el entorno de las vías Juan Pamblanco Ayela y ATS Pascual Ruiz Galeano, algo se ha movido estos días más allá de la rutina del barrio. Camiones entrando y saliendo, tierra descargada en una explanada y un tractor trabajando han llamado la atención de varios vecinos, que han pedido aclaraciones sobre qué se está haciendo exactamente en este punto.
En la zona se ha visto el paso de vehículos pesados por un camino de tierra y un tractor allanando el terreno, con polvo en suspensión y acopios de tierra junto al vial. Los vecinos aseguran que el tránsito ha sido especialmente visible este martes, con una circulación continua y la sensación de que el acceso se había abierto y ampliado para facilitar la entrada de los camiones.
Eran tres camiones los que repetían el mismo recorrido: acudían a la zona donde se están ejecutando trabajos vinculados a una obra residencial en el PAU 1, cargaban tierra y la trasladaban hasta esta franja sin urbanizar, donde la depositaban para que después el tractor la extendiera y aplanara.
Promoción en marcha
Fuentes de Grupo Cívica han confirmado que los movimientos de tierra están relacionados con una promoción de la propia firma, en concreto “Amarre”, de 140 viviendas, que está llevando a cabo la compañía encabezada por el empresario y construcctor Enrique Ortiz.
En estos momentos, “Amarre” es la única promoción en la que se está trabajando actualmente en el PAU 1, a la espera de que se pongan en marcha las viviendas de promoción oficial que están anunciadas para la zona.
En las inmediaciones hay una vivienda abandonada en la que pernoctan personas sin hogar y donde ha proliferado en los últimos tiempos un asentamiento, con tiendas de campaña. Y, en paralelo, en el entorno colindante se sitúan terrenos que eran propiedad de Enrique Ortiz, entre otros, y que ya han sido expropiados por el Ayuntamiento para la futura ampliación de la Vía Parque.
