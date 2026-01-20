Compromís alerta de que el Consell solo ha ejecutado un 5, 8 % de la inversión en obras educativas en Alicante

Solo un 5, 8 % de la inversión ejecutada en obras educativas en Alicante desde el inicio de la legislatura del PP en la Generalitat, lo que es lo mismo, solamente 5,1 millones de euros gastados, frente a los 87,5 millones previstos para doce obras. Son las cifras que ha denunciado este martes Compromís, con base a datos publicados por la propia Conselleria de Educación. La coalición valencianista ha alertado de la "grave situación" de los centros educativos y del bloqueo del Consell en la mejora de los colegios e institutos de la ciudad.

Ante este contexto, la concejala de Compromís, Sara Llobell, ha anunciado una iniciativa para el pleno municipal sobre la situación educativa y ha reiterado la necesidad de contar con un mapa de infraestructuras educativas, para saber cuáles son las prioridades, para saber cuáles son las zonas más tensionadas, como el barrio del Pla o la zona de la playa de San Juan. "Tenemos claro, con los datos de ejecución, cuál es el modelo de educación del PP: abandono y degradación de la educación pública", ha advertido.

La primera conclusión, según Gerard Fullana, portavoz de Compromís en las Cortes, es clara: "los anuncios realizados hasta ahora sobre nuevas construcciones de centros educativos son un brindis al sol, ya que en dos años y medio la ejecución es exactamente del 0%". Se ha referido al CEIP Las Lomas, el IES Virgen del Remedio y el IES Cap de l’Horta. La inversión aprobada en el presupuesto de los tres centros es de 26,8 millones de euros y a finales de 2025 ha terminado con una ejecución de 0 euros, según la coalición valencianista.

El CEIP Las Lomas, el IES Virgen del Remedio y el IES Cap de l’Horta esperan obras por valor de 26,8 millones

El portavoz de Educación de Compromís en Les Corts, Gerard Fullana, acompañado por la concejala de la coalición en Alicante, Sara Llobell, / INFORMACIÓN

Centro a centro

Los valencianistas han advertido de que gran parte de esta cifra corresponde al CEIP l’Almadrava, con un 19% de ejecución, 2,6 millones de euros. El resto corresponde a los CEIP Juan Bautista Llorca y el CEE Santo Ángel de la Guarda, con una inversión ejecutada de 2,5 millones de euros. Los tres centros ya tenían los proyectos redactados en la anterior legislatura, a pesar de las constantes dificultades burocráticas, que según Compromís, el Ayuntamiento puso al gobierno del Botànic.

Asimismo, tras la radiografía elaborada, desde la oposición han alertado que a diciembre de 2025, Educación de la Generalitat tiene una "ejecución nula en la mejora o construcción de tres centros educativos", que tramita directamente la propia Conselleria y que están planificados desde la época del Botànic: el Conservatorio Guitarrista José Tomás, el IES Jaume II y el IES San Blas . “Esto significa que no se ha avanzado absolutamente en nada, ni siquiera en los planos”, ha aclarado Gerard Fullana.

Por si fuera poco, Compromís ha criticado tres centros educativos que deben construirse vía Edificant y que están paralizados o con retrasos "brutales": el CEE El Somni, el CEIP La Cañada y el CEIP Florida están prácticamente sin ejecución. "El CEE El Somni inicia las obras con años de retraso, porque el PP no aprobaba una modificación presupuestaria afectada por el recorte de fondos de Edificant; el CEIP La Cañada de Fenollar, completamente paralizado porque necesitaba una modificación de presupuesto y la Conselleria no dio el visto bueno hasta hace tres meses, también por falta de fondos tras los recortes; y el CEIP Florida, que debería haber estado terminado en marzo de 2025 y no se ha ejecutado ni un solo euro para realizar la obra", ha denunciado la formación.

El colegio La Cañada del Fenollar, a la cola del Edificant pese al riesgo de inundación / Héctor Fuentes

Nuevas obras no previstas

Además, Compromís ha puesto el foco en tramitar con urgencia nuevas obras no previstas, como es el caso del nuevo CEIP 56, que ha entrado en funcionamiento este curso íntegramente en barracones crónicos, para albergar a los alumnos que se matriculan fuera de plazo y a lo largo del curso, ya que Educación sigue sin hacer públicos plazos ni intenciones sobre la construcción de un centro definitivo.

El colegio 56 y la Escuela de Arte carecen de ningún plan de mejora

Gerard Fullana ha explicado también que es “absolutamente urgente y necesario realizar una rehabilitación integral o construir de nuevo la Escuela de Arte y Superior de Alicante”, y que la nueva consellera de Educación se ha negado por ahora, ya que han contestado por vía parlamentaria que no tienen ninguna previsión para dar solución a este caso.

Por todo ello, el portavoz de Educación de Compromís ha valorado que “ha pasado casi dos meses desde su nombramiento y la consellera de Educación, Carmen Ortí, todavía no ha puesto los pies en Alicante ni en sus comarcas. La sustituta del peor conseller de Educación de la historia, José Antonio Rovira, actúa igual que él respecto a Alicante: un desinterés total por la educación pública de la ciudad y sin avanzar en la mejora y construcción de los centros educativos”.