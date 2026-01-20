Los hospitales de Alicante y Elche baten el récord de trasplantes renales

El programa de donación de órganos en asistolia controlada, que se realiza con el apoyo de dispositivos de circulación extracorpórea, se consolida en la provincia de Alicante, con un total de 27 salidas a distintos hospitales a lo largo del último año. Esta técnica permite la donación de órganos tras el cese irreversible de la actividad circulatoria en pacientes en los que se ha acordado la retirada de las medidas de soporte vital. Mediante este procedimiento, se registraron siete casos en los que se realizó también extracción cardiaca, que en todos los casos fue llevada a cabo por el equipo de trasplante cardiaco del Hospital La Fe, líder mundial en esta técnica, y el único de la Comunidad Valenciana donde se hacen trasplantes de corazón.

Los principales hospitales trasplantadores de la provincia son los generales universitarios de Alicante y Elche. El Doctor Balmis de la capital alicantina llevó a cabo durante el año 2025 un total de 220 trasplantes, de los cuales 29 fueron hepáticos, 75 renales, 32 trasplantes autólogos de Hematología (médula ósea) y 84 trasplantes de córnea. De estas últimas, destaca el Hospital de Sant Joan lidera la donación y el de Alicante el implante.

Ocho de cada diez familias de pacientes que podían donar dieron su aceptación

A esta actividad se suma la obtención de 151 piezas óseas y tendones, así como dos válvulas cardiacas, lo que multiplica por diez el número de pacientes que, de una forma u otra, se benefician de la donación de órganos y tejidos.

Vidas

El gerente del área de salud, Francisco Soriano, ha agradecido “el esfuerzo y la implicación de todos los profesionales que hacen posible esta actividad, con unos resultados que consolidan al Hospital Doctor Balmis como un centro de referencia en trasplantes. Detrás de cada una de estas cifras hay personas y muchas vidas que han podido seguir adelante gracias al trabajo coordinado de equipos altamente comprometidos”.

Por su parte, el jefe del Servicio de Donación y Trasplantes, el doctor Miguel Perdiguero, ha reiterado su agradecimiento y ha subrayado en este sentido que “los equipos de trasplante renal y hepático llevaron a cabo durante el mes de diciembre (con lo que ello implica por las fechas) siete trasplantes renales y siete hepáticos, lo que pone de manifiesto su alto grado de compromiso y dedicación”.

En el centro alicantino se registraron en 2025 un total de 31 donantes, de ellos 27 fallecidos y cuatro donantes vivos, una cifra ligeramente inferior a la de años anteriores. No obstante, cabe destacar que ocho de cada diez familias han aceptado la donación.

Hemos iniciado el uso de monitores de perfusión renal hipotérmica para mejorar las condiciones de los riñones procedentes de procesos de asistolia controlada Miguel Perdiguero — Jefe de Servicio de Donación y Trasplante

Un 14 % más

En el conjunto de la provincia de Alicante se han realizado un total de 154 trasplantes de órgano sólido (hígado y riñón), lo que supone un incremento del 14 % con respecto al año anterior.

Asimismo, se ha alcanzado una cifra histórica de 125 trasplantes renales en la provincia, entre los que destacan los 50 realizados en el Hospital General Universitario de Elche. “Hemos desarrollado este trabajo de forma conjunta entre ambos hospitales, buscando siempre la mejor opción para cada donante y receptor. Además, hemos iniciado el uso de monitores de perfusión renal hipotérmica para mejorar las condiciones de los riñones procedentes de procesos de asistolia controlada”, ha explicado el doctor Perdiguero.

Concienciación

Además, tal como apunta Marian Miralles, coordinadora de Enfermería de Trasplantes en el centro alicantino, “el pasado año pusimos en marcha en el Hospital Doctor Balmis el proyecto de concienciación en colegios e institutos “De nombre Mariola”. Una iniciativa que, a través de actividades participativas y role-play, pretende dar a conocer el proceso de donación y trasplante entre los más jóvenes, que son el futuro de nuestra sociedad”.

Por último, desde la Coordinación de Trasplantes han querido expresar “nuestro más sincero agradecimiento a los donantes y sus familias, porque sin su generosidad ninguno de los datos mencionados sería posible. Y también a todos los profesionales que acompañan en esta labor a los equipos sanitarios: trabajadores del ámbito social, fuerzas de seguridad, personal de aeropuertos, forenses, jueces, servicios de transporte sanitario, etc. La donación y el trasplante son, sin duda, la máxima expresión del trabajo en equipo de toda la sociedad, un ámbito en el que la Comunidad Valenciana y España constituyen un referente internacional”.