Examen MIR el próximo sábado en Alicante: cambios en la hora

El Ministerio de Sanidad celebra este próximo sábado 24 de enero las pruebas de Formación Sanitaria Especializada con un cambio significativo respecto a ediciones anteriores. La prueba se adelanta dos horas, por lo que comenzará a las 14 horas en lugar de las tradicionales 16 horas (una hora menos en Canarias). El llamamiento de los aspirantes comenzará a partir de las 13:30 horas (12:30 horas en Canarias) en el centro de examen asignado a cada aspirante.

El cambio fue aprobado por la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, donde están representadas todas las comunidades autónomas.

Este adelanto horario afecta a las pruebas de Medicina (MIR), Farmacia (FIR), Enfermería (EIR), Psicología (PIR), Química (QIR), Biología (BIR) y Física (FIR). Este adelanto tiene como objetivo agilizar el desarrollo del proceso selectivo y evitar los retrasos acumulados que marcaron convocatorias pasadas. La oferta asciende a 12.366 plazas entre todas las especialidades y supone un incremento de 423 plazas respecto a la convocatoria anterior, un 3,5 % más en todo el país.

Reforzar plantillas

El Ministerio de Sanidad destaca que es un nuevo récord histórico de plazas ofertadas, impulsado por la necesidad urgente de reforzar las plantillas del Sistema Nacional de Salud ante el aumento de la demanda asistencial. En paralelo, se ha reducido el número de sedes de examen: de 28 a 22, con la eliminación de las localizaciones en Cádiz, León, Gerona, Cáceres, Ciudad Real y Vigo. Pese a ello, Sanidad garantiza que cada comunidad autónoma contará con al menos una sede para realizar la prueba.

En el caso de la Comunidad Valenciana las sedes estarán en Valencia y en Alicante, en su caso en la Universidad de Alicante, que pone a disposición de los aspirantes el aulario I con un total de 15 mesas de examen.

¿Cómo llegar al campus de la Universidad de Alicante?

Se puede usar el autobús urbano Línea 24 desde Alicante centro (Estación de Autobuses) o San Vicente del Raspeig, que conecta directamente con el campus, o también puedes considerar coche/taxi (AP-7/A-31), sobre todo si se viene desde otros puntos de la provincia o comunidades; y el TRAM, el tranvía que deja cerca y desde donde se puede enlazar con autobús.

Cómo llegar a la Universidad de Alicante y dónde aparcar para el examen MIR / INFORMACIÓN

¿Dónde aparcar si vas en vehículo privado?

Para aparcar cerca del Aulario 1 en la Universidad de Alicante, la mejor opción es usar el propio parking del Aulario 1 dentro del campus, ya que tiene 580 plazas para vehículos convencionales y 12 para personas con discapacidad.

El campus de San Vicente del Raspeig de la UA tiene muchos otros aparcamientos (Facultad de Ciencias, Derecho, etc.) de los que hacer uso por los candidatos que se presentan a estos exámenes.

¿Qué llevar?

El DNI/pasaporte vigente, bolígrafos negros/azules, un reloj (no inteligente) y, opcionalmente, comida, bebida y tapones para los oídos.

¿Cómo puntúa?

Después de completar los años de la carrera de Medicina, los graduados deben enfrentarse al examen MIR (Médico Interno Residente) para elegir especialidad. Se trata de un examen tipo test de 210 preguntas. Se dan cuatro opciones, de la que una es la correcta. Se puntúa tres puntos por acierto, no penaliza si no se contesta y cada fallo descuenta un punto.

La duración de la prueba es de cuatro horas y media. El expediente y la tesis doctoral cum laude suman puntos a la nota del examen.