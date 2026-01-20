El gobierno de Barcala descarta celebrar la Gala de Candidatas en la avenida de la Estación de Alicante

Cambio de rumbo de uno de los actos más esperados de las Hogueras de Alicante. Tras meses de incertidumbre, la celebración de la Gala de Candidatas a Bellea del Foc, programada para los días 24 y 25 de abril de 2026, no se llevará a cabo en la avenida de la Estación, tal y como propuso en octubre la Federació de Fogueres. La decisión la hizo pública la portavoz del gobierno del PP y concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, quien confirmó este martes, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno que, debido a razones técnicas y logísticas, este espacio no es adecuado para albergar el evento, lo que ha dado paso a una nueva ronda de negociaciones entre el Ayuntamiento y la Federació.

Cutanda explicó que, en una reunión técnica mantenida con la Federació, se expusieron las dificultades de realizar un evento de tales características en un lugar tan complejo. "Les expusimos los motivos por los cuales la avenida de la Estación no era el mejor lugar para ubicar esta infraestructura que necesita de muchísimos días de antelación para el montaje y desmontaje. Es una de las vías principales de la ciudad que tiene más dificultades técnicas a la hora de instalar esta gala", señaló Cutanda. La propuesta de trasladar la gala a la principal arteria de la ciudad, una idea anunciada por el presidente de la Federació, David Olivares, generó desde el principio debate entre la entidad gestora de la Fiesta y el gobierno municipal del PP.

Ahora, a pesar del rechazo a la ubicación inicial, el Ayuntamiento señala su compromiso con la celebración del evento y está a la espera de que la Federació de Fogueres les presente dos alternativas viables. "Ellos se han comprometido a ofrecernos dos nuevas opciones para que podamos evaluarlas y tomar una decisión definitiva", añadió Cutanda, quien subrayó que la viabilidad técnica será un factor clave en este proceso.

Por el momento, se desconoce qué otras ubicaciones se están barajando, y la Federació no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre esta decisión del Ayuntamiento de Alicante. Sin embargo, el presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, adelantó el pasado jueves, durante el primer encuentro entre las candidatas a Bellea del Foc 2026 y el jurado elegido, que la gala se celebrará en un lugar "muy bonito" y que, bajo ningún concepto, "sería en la plaza de toros", como sucedió en ediciones anteriores y espacio que también acoge la gala de la Elección de la Bellea del Foc, que tendrá lugar los próximos días 1 y 2 de mayo.

Problemas entre el Ayuntamiento y la Federació

El conflicto entre el Ayuntamiento de Alicante y la Federació comenzó en octubre, cuando la Federació anunció su intención de celebrar la gala en la avenida de la Estación. La respuesta del equipo de gobierno del PP no se hizo esperar, Cutanda explicó entonces que el Ayuntamiento no había recibido la solicitud y que la información que tenían era la que se había publicado en los medios. "Hasta que no evaluemos la viabilidad técnica, no podemos dar una respuesta definitiva", afirmó la concejala de Fiestas el pasado mes de octubre. Además, la concejala aseguró que serán los técnicos municipales los encargados de valorar si la avenida de la Estación es apta para albergar un evento de las dimensiones de la gala de Candidatas, que cuenta con un aforo previsto de unas 2.600 personas.

Por su parte, el presidente de la Federació, David Olivares, defendió la propuesta de celebrar la gala en la avenida de la Estación, aunque reconoció que aún no se había registrado oficialmente. Sin embargo, destacó que las conversaciones informales con Cutanda ya habían tenido lugar, lo que indicaba que la concejala estaba al tanto del proyecto. "Hasta ahora no se ha presentado oficialmente, pero sabemos que la concejala conoce la propuesta", aseguró Olivares.

Tras este cruce de declaraciones, Cutanda adelantó en octubre que la decisión final sobre la ubicación de la gala se tomaría en una reunión posterior, en la que se compartiría la información técnica necesaria para decidir si la avenida de la Estación era viable o no. Sin embargo, el cruce de declaraciones y la falta de una decisión definitiva generaron un clima de incertidumbre que, finalmente, llevó a la cancelación de la gala en el emplazamiento inicialmente previsto.

La propuesta de la Federació: un evento a gran escala

En octubre, la Federació de Fogueres presentó su propuesta para trasladar la Gala de Candidatas, prevista para los días 24 (infantil) y 25 (adulta) de abril de 2026, a la avenida de la Estación. La propuesta contemplaba la instalación de un gran escenario junto a la plaza de los Luceros, con una pasarela de más de 150 metros de longitud que se extendería por la avenida hasta el cruce con la calle Ferré Vidiella.

El proyecto incluía un aforo de unas 2.600 localidades dispuestas a lo largo del recorrido, y un acceso reservado para las candidatas desde los jardines del Palacio Provincial, desde donde desfilarían hasta el escenario principal. La idea de la Federació era evitar repetir el formato de ediciones anteriores, cuando la gala se celebró en el estadio José Rico Pérez, un lugar que no convenció ni a los participantes ni al público debido a las dificultades de acceso y el ambiente poco festivo del recinto. Tampoco querían regresar a la plaza de toros, donde se celebran las galas de Elección de la Bellea del Foc, para evitar la saturación del espacio y diferenciar ambos eventos.