El gobierno de Barcala promete más medios contra las ratas del Portal de Elche y pide no alimentar a las palomas en Alicante

La denuncia de hosteleros y clientes por la presencia de ratas en el Portal de Elche, una de las plazas más reconocibles del centro de Alicante, ha obtenido este martes respuesta municipal. El vicealcalde, Manuel Villar, y la portavoz del equipo de gobierno del PP, Cristina Cutanda, han reconocido que existe una “problemática” en la zona y han asegurado que se está actuando con refuerzos, al tiempo que han pedido a la ciudadanía que deje de alimentar a las palomas por los restos de comida que pueden quedar en el entorno y terminar atrayendo a los roedores.

El pronunciamiento se ha producido en la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno local, después de que negocios del entorno alertaran del movimiento de roedores entre árboles y terrazas, con impacto directo en el funcionamiento diario de los veladores y en la imagen turística del enclave.

Problema

Villar ha defendido que el gobierno de Barcala es consciente de la situación y que se trata de un foco que preocupa por su ubicación. “Lo primero es reconocer que hay una pequeña problemática”, ha señalado, antes de apuntar que los servicios municipales pasan por esa plaza “cuatro o cinco veces a diario”. El vicealcalde ha remarcado que se quiere evitar que, en una zona tan céntrica, se produzcan molestias a “comerciantes, vecinos y turistas”.

Somos conscientes de la situación y se están poniendo más medios que de costumbre Manuel Villar — Vicealcalde de Alicante

En esa línea, ha indicado que el equipo de gobierno ya está actuando y que se han reforzado los recursos habituales. “Estamos poniendo más medios de los que se ponen normalmente”, ha apostillado, en un mensaje que busca trasladar la idea de intervención y seguimiento sobre el terreno.

Limpieza

Los ediles sostienen que el objetivo es mantener el Portal de Elche en condiciones acordes a su carácter emblemático, en un punto de paso constante entre ejes muy transitados del centro. Villar ha insistido en que “se está actuando y somos conscientes de la situación”, con el propósito de que el problema no se consolide ni se agrave, especialmente en un espacio donde la actividad hostelera y el tránsito peatonal conviven con zonas ajardinadas.

Cutanda, por su parte, ha defendido la actuación municipal y ha reclamado corresponsabilidad ciudadana y de los negocios. La portavoz ha enmarcado el fenómeno en la presencia de ratas asociada al subsuelo: “Cuando nosotros denominamos como plaga a las ratas es porque están viviendo en el alcantarillado”. Y ha añadido que en los puntos con más proliferación de gente y veladores influye el alimento disponible: “La comida que no se llega a comer la fauna urbana y se queda como residuo es alimento para las ratas”.

La comida que no se llega a comer la fauna urbana sirve como alimento para las ratas Cristina Cutanda — Portavoz del equipo de gobierno

El mensaje más directo de Cutanda ha sido la llamada a no alimentar a las palomas, precisamente por el efecto indirecto que puede generar sobre los roedores. “Tenemos que concienciar a toda la ciudadanía de que alimentar a palomas es un problema para la sociedad”, ha resaltado. Según la portavoz, el gobierno de Barcala está abordando el asunto “desde todas las concejalías, como Limpieza o Seguridad Ciudadana”, y también con un aviso a los hosteleros para que retiren cuanto antes los restos de comida de las mesas.

La reacción municipal llega tras un episodio de malestar público en una plaza especialmente expuesta por su condición turística y por la facilidad con la que cualquier imagen del entorno puede circular en redes. Con la respuesta de este martes, el gobierno local sitúa dos ejes de actuación: refuerzo de medios y concienciación para reducir los restos de comida que acaban en la vía pública. La duda ahora es si la presencia de roedores disminuirá en los próximos días en un espacio donde el problema se ha instalado para trabajadores y clientes.