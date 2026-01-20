La entidad que dirige el Liceo Francés de Alicante planea la venta íntegra de nueve centros del país

La búsqueda de socios del Liceo Francés de Alicante pasa por la venta íntegra del centro educativo privado, al igual que ocurre con otros ocho colegios españoles que gestiona la Misión Laica Francesa, una asociación sin ánimo de lucro que controla más de 100 instalaciones educativas (liceos, colegios, escuelas) en 38 países.

El director del centro, Christophe Gallais, ha asegurado a INFORMACIÓN que "el propósito es garantizar al comprador una mejor gestión" con una compra "en todos sus activos" y ha señalado que se trata de un "proceso global, una solución única y coherente", además de calificar la operación de "estratégica de cara al futuro, pese al importante esfuerzo realizado en la mejora de infraestructuras en estos últimos años". El procedimiento afectaría a los liceos de Alicante, Gran Canaria, Murcia, Palma, Réus, Tenerife, Valladolid, Villanueva de la Cañada y Zaragoza.

De momento, hay varios candidatos que han presentado ofertas "muy interesantes", que están siendo estudiadas, ya que la venta todavía no está cerrada y el objetivo es que sea comunicada a las familias y a los trabajadores antes de final de curso.

Asimismo, el máximo responsable de las instalaciones, situadas en El Campello, ha admitido que la red ya no tiene la misma capacidad económica de antes "para una dinámica de desarrollo" y ha defendido que Alicante "tiene que tener los medios para la renovación del edificio y de los proyectos pedagógicos ambiciosos para garantizar su permanencia en el futuro".

Gallais ha justificado la venta la "evolución y la competencia cada vez más grande" del contexto educativo, debido a la apertura de nuevos colegios en la provincia, y se ha escudado en que la búsqueda de un socio tiene que "permitirnos ser más competitivos".

Sin despidos, ni cierre

No obstante, pese a que se produzca un cambio de gestión en los nueve centros educativos, la idea es que la Misión Laica Francesa siga controlando el proyecto educativo, por lo que se pretende garantizar que haya una "continuidad social y pedagógica", que supondrá mantener los programas de enseñanza y también el personal.

En este sentido, el director del Liceo Francés de Alicante ha garantizado que no habrá despidos, ni implicará ningún cierre de las instalaciones, como ya ha venido trasladando a los familiares de los alumnos a través de periódicas reuniones, cada mes y medio.

Estas dependencias educativas acogen a alumnos desde los 2 o 3 años hasta los 18 años (Bachillerato) y ofrecen un sistema educativo internacional trilingüe (francés, español e inglés). Sus enseñanzas están homologadas por el Ministerio francés de Educación y por el Ministerio de Educación de España.