Obras y obstáculos complican la circulación en la provincia de Alicante este martes 20 de enero: 18 carreteras afectadas

La red viaria de la provincia de Alicante registra esta mañana una situación complicada, con 45 incidencias activas repartidas en 18 carreteras, según la última actualización oficial de la DGT. Aunque la mayoría de los avisos están catalogados como de nivel gris, la acumulación de obstáculos fijos, obras y retenciones está afectando de forma notable a la fluidez del tráfico, especialmente en vías principales y accesos metropolitanos.

Obstáculos fijos en carreteras clave

Gran parte de las incidencias están relacionadas con obstáculos fijos en la calzada, detectados desde primeras horas del día. Destacan varios puntos conflictivos en la N-332, una de las arterias más transitadas de la provincia, con avisos en Alicante capital, El Campello, Calp y Torrevieja. En este último municipio, además, se registra retención por congestión entre los kilómetros 54 y 57,75 en ambos sentidos, con circulación irregular desde las 9:03 horas.

También se han notificado obstáculos en carreteras autonómicas como la CV-715 en Orba, la CV-95 en Jacarilla, la CV-70 en La Nucía o la CV-91 en Benejúzar, así como en autovías de gran capacidad como la A-31 en Villena y la A-7 en San Isidro e Ibi.

En la AP-7, eje fundamental del tráfico de largo recorrido, se concentran múltiples avisos por obstáculos fijos en tramos de Pedreguer, Plans, l’Alfàs del Pi y Torre de la Horadada, algunos de ellos con advertencias adicionales como arcenes cerrados.

Obras que condicionan la circulación

A las incidencias puntuales se suma un elevado número de obras de mantenimiento, algunas de larga duración. En la A-70, a la altura de El Campello, permanece cerrado el carril derecho por trabajos que se prolongarán hasta el mediodía, mientras que entre Santa Faz y Altabix se realizan actuaciones con cortes móviles hasta el 21 de enero.

La AP-7 es, de nuevo, uno de los puntos más afectados por obras. En los tramos de Agost, Alcoraya y Verdegas hay carriles cerrados, circulación en sentido contrario e incluso cortes totales, algunos de ellos previstos hasta septiembre de 2026. Especial mención merece el tramo entre Agost y Alcoraya, catalogado con nivel rojo por circulación difícil.

En la red secundaria, la CV-720 entre Parcent y Llosa de Camacho mantiene tráfico alternado por un solo carril hasta finales de mes, y la CV-868, en la parroquia de La Matanza, continúa totalmente cortada al tráfico desde enero de 2025.

Un accidente activo en Benissa

En el apartado de siniestros, hoy se contabiliza un único accidente activo en la provincia. Se trata de un obstáculo fijo por accidente en la CV-745, en el término municipal de Benissa, a la altura del kilómetro 6,222, en sentido creciente de la kilometración. La incidencia permanece activa desde las 9:05 horas.

Recomendaciones

Las autoridades recomiendan extremar la precaución, respetar la señalización provisional y, en la medida de lo posible, planificar rutas alternativas, especialmente en la N-332, la A-7 y la AP-7. La situación podría evolucionar a lo largo de la jornada en función del avance de las obras y la retirada de los obstáculos detectados.

El tráfico en Alicante encara así una mañana marcada por la prudencia y la paciencia al volante.