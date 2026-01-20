Protesta en el barrio alicantino de Carolinas ante el desahucio de una mujer vulnerable

Un nuevo intento de desahucio en Carolinas está generando expectación en el barrio. El Sindicat de Vivenda de Carolines había convocado una concentración para impedir el lanzamiento a las 9:45, aunque no se han podido manifestar ante la vivienda, ubicada en el número 37 de la calle Donoso Cortés, después de que agentes policiales hayan cortado esta calle entre Jaime Segarra y Antonio de Trueba para impedir el acceso desde poco después de las 8 de la mañana.

Ante esta situación, una quincena de miembros de la entidad citada se han concentrado en la esquina entre Jaime Segarra y Donoso Cortés con pancartas que rezan lemas como “que no nos toquen nuestras casas” y megáfonos para expresar consignas como “esta policía desahucia cada día”, mientras animan a los vecinos a unirse a la protesta.

A las 10:45 está prevista la llegada de la comitiva judicial para ejecutar el lanzamiento. La afectada, según el colectivo que promueve la concentración, es una mujer con “vulnerabilidad acreditada” que podría ser expulsada de su casa tras 29 años vivienda en ella. Se trata de una madre divorciada de 61 años con tres hijos mayores que, según el Sindicat, “dependen del padrón expedido en esa residencia”, la de la calle Donoso Cortés, pero que no habitan en ella y con los que la inquilina “no tiene relación”.

“Eso impediría a la vecina afectada acceder a ayudas públicas, ya que la renta que alcanzan los empadronados en su hogar superaría el mínimo exigido por la administración”, y según el colectivo la situación “pone de manifiesto la profunda crisis que genera el bloqueo informal del derecho básico de empadronamiento”, del que recuerdan que dependen derechos tan básicos como el acceso a la sanidad pública o a la educación.

Drama personal

La vecina afectada, tras estar años “cuidando a personas mayores que han ido falleciendo”, cuenta actualmente con “problemas de salud” que dificultan su actividad laboral y “obtiene ingresos que sólo alcanzan para la comida”. Además, según la entidad, la vecina padece bronquitis asmática y una hernia discal, y “está a la espera de ser operada de la vesícula”, ya que “le detectaron unas protuberancias en el hígado y está bajo el tratamiento por un cuadro ansioso-depresivo a consecuencia del proceso de expulsión y la ausencia de alternativa habitacional”.

No es la primera vez que Rosa María se enfrenta a esta situación, ya que a finales de 2024 evitó el desahucio “in extremis” gracias a “un informe de vulnerabilidad y a errores en la presentación de documentos”. La afectada, aseguran desde el Sindicat de Vivenda de Carolines, “cuenta con un informe de vulnerabilidad por motivos económicos actualizado”, y es precisamente esa falta de medios “la que motiva el desalojo, impulsado por el propietario del piso”, que es un particular.