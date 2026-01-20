Prueba de fuego para los estudiantes de Alicante: estas son las fechas para demostrar lo que saben

Los estudiantes de Alicante se enfrentan este año a una nueva prueba de fuego para demostrar todo lo que saben. La Conselleria de Educación ha puesto fecha a la Evaluación del Diagnóstico, unos exámenes con lo que miden el rendimiento académico de los escolares y analizan el nivel de la enseñanza. Se trata del "PISA" español.

Las pruebas se realizarán por tercer año de forma digital, y está previsto que participen unos 110.000 alumnos de 4º de Primaria y 2º de ESO de centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Valenciana.

El objetivo de esta prueba, según el departamento de Carmen Ortí, es detectar con la mayor precisión posible las necesidades del alumnado para tomar decisiones que fortalezcan el sistema educativo. De hecho, a raíz de las últimas ediciones, el Ministerio de Educación y la conselleria han activado programas de refuerzo en matemáticas y comprensión lectoras en centros donde han detectado márgenes de mejora.

Para ello, se evalúa la competencia en comunicación lingüística en Lengua Castellana y Literatura, Valenciano, Primera Lengua Extranjera (inglés) y Matemáticas. Asimismo, por segundo año, se evaluará también el francés como Primera Lengua Extranjera en 2º de la ESO.

Los ejercicios se llevarán a cabo entre el 4 y el 22 de mayo. Asimismo, habrá un periodo de aplicación extraordinario del 25 de mayo al 5 de junio para dar respuesta a posibles incidencias. Cada centro educativo solicitará a través de la aplicación informática, la petición del periodo de realización de la evaluación, según sus preferencias.

En la pasada edición, más de la mitad del alumnado de 4º de Primaria y 2º de ESO de las provincias de Alicante, Valencia y Castellón demostró un alto nivel de rendimiento en las competencias de Matemáticas , Castellano, Valenciano e Inglés. La evaluación también arrojó que un mayor tiempo de uso de dispositivos móviles se asocia con un menor rendimiento en todas las competencias evaluadas. Este patrón se observó tanto en 4º de Primaria como en 2º de ESO.

Una profesora dando clase en un instituto de la provincia / ANTONIO AMOROS

¿En qué consisten?

Las pruebas se realizarán mediante cuestionarios cognitivos diseñados por una comisión técnica a partir de la concreción del currículum actualmente en vigor para estos cursos. Cada uno de ellos estará conformado por un conjunto de unidades de evaluación que se contextualizarán en entornos próximos a la vida del alumnado e incluirá situaciones personales y familiares, escolares, sociales, científicas, humanísticas y artísticas.

A estos cuestionarios se suma otro de contexto del alumnado, que permitirá obtener información sobre su situación socioeconómica y cultural y la de sus familias, el entorno del centro educativo y los recursos de que dispone. Asimismo, se adoptarán medidas para adaptar las condiciones de realización de la evaluación de diagnóstico al alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo, que podrán incluir adaptaciones de nivel, acceso y organización.

La Evaluación de Diagnóstico, que marca la LOE-LOMLOE (Ley educativa del Gobierno central), es una herramienta clave para evaluar las competencias del alumnado de Educación Primaria y Secundaria, al tiempo que permite identificar los factores contextuales que impactan en su rendimiento académico. La información obtenida resulta indispensable para el diseño de políticas educativas más efectivas y equitativas, según ha informado la conselleria.