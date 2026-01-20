Sanidad contempla ampliar plantillas en los nuevos centros de urgencias 24 horas si la demanda asistencial lo requiere

La Conselleria de Sanidad contempla ampliar plantillas en los nuevos centros de atención urgente 24 horas (CAU24H), que se implantarán a lo largo del año en todos los municipios de la Comunidad con más de 50.000 habitantes para apoyar a los hospitales y reducir la presión asistencial. En el caso de Alicante y Elche los actuales puntos de atención sanitaria (PAS), que en la actualidad abren de 15 horas a 8 horas de lunes a sábado y todo el día los domingos y festivos, pasarán a prestar atención de forma permanente todos los días del año y el resto se irán instaurando progresivamente en Torrevieja, Orihuela, Benidorm, Alcoy, San Vicente y Elda.

Según explica Sanidad, se trata de un recurso adicional a los centros de Atención Primaria, los servicios de emergencias sanitarias y los servicios de urgencias hospitalarias, "que van a contribuir a prestar una atención a la urgencia más rápida, eficiente y coordinada, a la vez que más completa, accesible y de máxima calidad".

Estarán especializados en la atención urgente de baja y media complejidad y funcionarán de forma continuada los 365 días del año. "No sustituyen a los servicios de urgencias hospitalarias, que seguirán atendiendo las urgencias de alta complejidad, riesgo vital o que requieran valoración para ingreso hospitalario", aclaran desde Sanidad.

Mesa sectorial

La conselleria ha abordado este martes la orden de creación, estructura y organización de los CAU24H en la mesa sectorial con los representantes de las organizaciones sindicales, que están en desacuerdo con la orden, al considerar que el nuevo modelo supone más sobrecarga y movilidad forzosa para el hospital.

El asunto del personal está siendo el más espinoso en esta reconversión. El texto de la orden contempla que el personal médico estará conformado por facultativos de Medicina Familiar y Comunitaria procedentes de los equipos de Atención Primaria y/o médicos de Urgencias y Emergencias de los hospitales de la agrupación sanitaria en la que se ubique, así como con los actuales médicos de atención continuada de los departamentos. Asimismo, el personal "estará sujeto a los criterios de movilidad y coordinación para la correcta cobertura de la asistencia urgente".

Según detalla Sanidad, estos recursos dispondrán de una plantilla de personal sanitario y no sanitario específica y dimensionada en función de la población de referencia y la actividad asistencial prevista. "Podrá contar con jefatura de sección y supervisores de enfermería, y estará formada por personal médico, de enfermería, técnicos sanitarios de radiodiagnóstico, TCAE, personal administrativo y celador".

Se incluye un punto según el cual la dirección gerencia de cada agrupación sanitaria podrá incrementar la plantilla en función de las necesidades asistenciales, "la estacionalidad de la demanda y los programas especiales de atención".

Desestabilización

UGT se pregunta de dónde se sacarán los recursos de personal que dotarán estos centros y si se dotarán de nuevas plazas estructurales así como por las retribuciones y pode un plan de viabilidad; y CC OO critica que "este nuevo invento del conseller Gómez no está dotado del personal para asumir una carga en horario de 24 horas los 365 días del año y lleva aparejada una movilidad forzosa del personal con reorganizaciones internas".

"La posibilidad de recurrir a personal de otras unidades para cubrir ausencias o picos de actividad en los CAU24h puede provocar una desestabilización de equipos ya tensionados, especialmente en Atención Primaria y urgencias hospitalarias. No se puede construir un nuevo recurso vaciando otros, porque eso supone descapitalizar servicios existentes y generar una carga adicional estructural", añade el sindicato, que advierte del riesgo de precarización. "Si no se crean suficientes plazas estructurales y se recurre de forma sistemática a contratos temporales, este modelo perpetúa la eventualidad en el sistema sanitario público".

Descongestionar el sistema

Sanidad afirma que la implantación de estos centros se fundamenta en tres pilares operativos: cobertura horaria extendida, capacidad resolutiva mejorada e integración en el sistema de atención urgente.

"Al asumir la demanda urgente no programada de Atención Primaria, liberan capacidad en los centros de salud para actividades preventivas y crónicas, mientras reducen la presión sobre urgencias hospitalarias mediante protocolos de derivación eficientes. La dotación de espacios específicos para transporte sanitario no asistido garantiza, además, la continuidad en la cadena asistencial cuando se requieren traslados" a la vez que "descongestionan el sistema".

Concurso de méritos específico La Conselleria de Sanidad va a publicar próximamente la correspondiente convocatoria que ofertará para su provisión, con carácter definitivo, de 38 plazas que se agrupan en un total de 17 categorías y especialidades distintas: anatomía patológica, cardiología, cirugía general y del aparato digestivo, cirugía plástica y reparadora, endocrinología y nutrición, medicina física y rehabilitación, medicina interna, medicina nuclear, nefrología, neumología, neurofisiología clínica, neurología, obstetricia y ginecología, oncología radioterápica, pediatría, radiodiagnóstico, y urología.

Sin cita previa

Los pacientes podrán acceder a este nuevo recurso de urgencias acudiendo directamente sin necesidad de cita previa; por derivación desde los centros de salud; o por indicación del CICU (Centro de Información y Coordinación de Urgencias) tras contacto telefónico con el 112 o el número de atención sanitaria urgente.

Cada paciente será registrado en el sistema de admisión, valorado y clasificado según en el área de triaje por el personal de enfermería cualificado. En función del nivel de urgencia asignado, el paciente será atendido según el orden de prioridad.

Estos centros integrarán zonas específicas para triaje, áreas críticas y tecnología diagnóstica avanzada. Para ello, se les dotará de radiología digital con inteligencia artificial (IA) y analítica básica, "con el personal necesario para ofrecer un servicio de urgencias de calidad que evitará desplazamientos a los usuarios". Así los pacientes obtendrán un diagnóstico con mayor rapidez al evitar derivaciones a urgencias de los hospitales para realizar radiografías o analíticas de sangre o de orina, por ejemplo.