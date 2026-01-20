El Síndic pide reabrir el centro de mayores de plaza América en Alicante

El Síndic de Greuges toma cartas en el conflicto por el cierre del centro de mayores de plaza América y pide al Ayuntamiento de Alicante que reabra el Servicio de Estancias Diurnas lo antes posible. Además, el defensor del pueblo valenciano reclama a la Generalitat Valenciana que asuma las competencias "que le son propias" en materia de Servicios Sociales.

En un informe firmado por Ángel Luna, al que ha tenido acceso INFORMACIÓN, se responde a una queja presentada el pasado mes de septiembre, semanas después del cierre del centro, abierto en el año 2009. En la reclamación, las familias de los afectados solicitaban a ambas administraciones que se diera una respuesta expresa, motivada y por escrito para garantizar el derecho a la información y la transparencia en la gestión de los recursos públicos destinados a la atención a personas mayores.

Tras ello, el Síndic reclamó al Ayuntamiento y a la Generalitat que, en el plazo de un mes, enviaran un informe sobre este asunto. En concreto, se consultó sobre los motivos por los que no se han respondido escritos sobre el cierre y un informe sobre el estado del centro de mayores. El gobierno municipal alegó entonces que la clausura del SED obedecía a "razones de interés público" y que, en la ciudad, ya existen otros "recursos orientados a la promoción del envejecimiento activo, la convivencia y la prevención de la dependencia".

La Conselleria de Servicios Sociales, por su parte, alegó que el centro "ha quedado fuera de normativa", lo cual "ha impedido que se abonase la financiación correspondiente a los años 2023 y 2024". No obstante, el defensor del pueblo valenciano aprecia que los informes "no aportan la información solicitada" y "no especifican los motivos". Pese a las explicaciones de las administraciones, el organismo que dirige Ángel Luna ha concluido que el cierre del centro "ha producido una ruptura del principio de continuidad asistencial que aboca a estas personas a una situación de soledad no deseada, cuando no de aislamiento social, así como al deterioro de su autonomía".

Medidas necesarias

Por todo ello, el Síndic de Greuges ha recomendado al Ayuntamiento que adopte "las medidas necesarias para dotar a la ciudad de Alicante de recursos de índole social que favorezcan el mantenimiento de las personas mayores en su entorno habitual y su integración social". Al respecto, se reclama igualmente "que se agilicen las gestiones para reubicar el SED en un establecimiento que respete la normativa vigente" y que, mientras no exista un nuevo espacio, "se atiendan con celeridad las necesidades de las personas que asistían al centro ubicado en Plaza de América mediante servicios y/o recursos que sustituyan de forma real y efectiva las funciones que desempeñaba dicho servicio".

Al mismo tiempo, a la Generalitat se le recuerda que tiene "la obligación legal de asumir las competencias que le son propias en materia de servicios sociales" y se le reclama que colabore con el Ayuntamiento de Alicante "para dar una respuesta lo más diligente y adecuada posible a las necesidades individuales de las personas que se han visto privadas de los servicios con el cierre del centro".

En la misma línea, el Síndic también insta al Consell a que contemple en la planificación de los servicios sociales de la Comunitat Valenciana "proveer a la ciudad de Alicante de este tipo de atención diurna para personas mayores".