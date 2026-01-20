Toni Cabot, sobre el Palacio de Congresos: "Antes lo tendrá Elche que Alicante"

El director de INFORMACIÓN, Toni Cabot, ha expresado hoy su escepticismo sobre la viabilidad real del Palacio de Congresos proyectado en el puerto de Alicante, un proyecto que, según señala, vuelve a quedar atrapado en la desconfianza ciudadana y en la parálisis administrativa.

"Hoy mismo lanzas esa pregunta en la ciudad y encuentras la negación o cuanto menos el escepticismo por respuesta", afirma Cabot, quien subraya que "una vez más la desconfianza se ha instalado entre la ciudadanía" ante un proyecto "del que ya no se habla, a no ser que sea para abordar las dudas que genera".

Según explica, la situación se ha visto agravada por la decisión de la Diputación Provincial de Alicante de no dotar de partida presupuestaria al proyecto mientras no se resuelva el plan especial del puerto, un movimiento que, en su opinión, "alargará más la ejecución del proyecto, si es que se lleva finalmente a cabo".

Cabot recuerda que, pese a que el concurso internacional del diseño ya fue adjudicado, la licitación de las obras está condicionada a que el Estado dé luz verde al plan especial que debe "liberar y ordenar el suelo de los muelles 7 y 9". No obstante, apunta que se ha descartado agilizar los trámites paralelos que permitirían avanzar en aspectos clave como el proyecto básico, el programa de seguridad o el presupuesto de las obras, una vía que "reduciría ostensiblemente el periodo de ejecución del Palacio de Congresos cuando se cuente con la luz verde de ese plan especial".

El director de INFORMACIÓN también pone el foco en uno de los elementos más controvertidos del proyecto: la torre destinada a acoger las oficinas de Suma, organismo dependiente de la Diputación, que debe aportar 9 de los 65 millones de euros presupuestados. Esta circunstancia, señala, "ha levantado la ceja de alcaldes de la provincia", sorprendidos de que "uno de los pocos ayuntamientos que no está bajo el paraguas de Suma, el de Alicante, sea el que tiene previsto acoger la sede central gracias al dinero que aporta el resto".

A ello se suma, recuerda Cabot, que en distintas ocasiones se ha apuntado que Suma podría estar buscando otros alojamientos definitivos, como la sede de la Cámara de Comercio en el Palas o una nueva construcción en el solar de la Harinera Bufort, lo que "eleva el sinsentido de la torre aludida y la aportación prevista desde las arcas del organismo provincial".

Todo este escenario, concluye, amenaza con prolongar una historia que se arrastra desde hace décadas. "El pretendido Palacio de Congresos de Alicante alarga esa maldita historia que comenzó hace 30 años", apunta, tras intentos fallidos de ubicación a las faldas del Benacantil o en la Sangueta. Y añade una reflexión final especialmente significativa: "si se hace, que no está nada claro, antes lo tendrá Elche que Alicante".