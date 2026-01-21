Cambios de turno del personal en el Hospital de Sant Joan "sin justificación" y comunicados por WhatsApp

El Sindicato de Enfermería Satse Alicante critica la decisión presuntamente adoptada por la dirección del Hospital de Sant Joan en diversas unidades de hospitalización de modificar turnos de trabajo de manera repentina, "sin justificación organizativa y sin comunicación formal" adecuada ni a los profesionales afectados ni a la junta de personal.

Según ha constatado esta organización, estos cambios se han notificado mediante mensajes de WhatsApp, "un método completamente inaceptable" para comunicar modificaciones que afectan de forma directa a la planificación asistencial, la organización de los equipos y la conciliación personal y familiar de los profesionales de Enfermería.

El sindicato considera “inadmisible y profundamente irrespetuoso” que se tomen decisiones que repercuten en las condiciones laborales de la plantilla sin información previa, "in diálogo y sin aportar criterios objetivos que justifiquen la necesidad de dichos cambios".

Repercusiones

En un comunicado, Satse sostiene que esta situación es el reflejo del gran déficit de personal que sufre el centro y que repercute negativamente tanto en la calidad asistencial como en las condiciones laborales de las profesionales de Enfermería. "Esta infradotación de personal en este hospital genera una situación de desigualdad asistencial, haciendo que los usuarios de este departamento, en comparación con otros, no reciban una atención equivalente ni en condiciones de equidad".

"Consideramos que no es el momento adecuado para llevar a cabo modificaciones de turno, teniendo en cuenta que en las últimas fechas se han producido numerosas incorporaciones y cambios organizativos derivados de los recientes procesos de consolidación, lo que ya ha supuesto un importante esfuerzo de adaptación para las profesionales afectadas".

Protesta de médicos el jueves en el Hospital de Sant Joan d'Alacant / INFORMACIÓN

Incertidumbre

Satse manifiesta que esta forma de actuar quiebra la confianza en la gestión del centro y genera un clima de incertidumbre y malestar entre los equipos de hospitalización. El sindicato recuerda que cualquier modificación sustancial en los turnos de trabajo debe cumplir con los principios de transparencia, planificación, participación y negociación, además de ajustarse a la legislación vigente.

"No se pueden improvisar turnos ni comunicar decisiones de impacto asistencial a través de un simple mensaje de móvil”, recalcan.

La organización advierte de que estas prácticas generan "inestabilidad organizativa, incrementan la sobrecarga emocional de los profesionales y pueden repercutir negativamente en la calidad asistencial" ya que la adecuada planificación de turnos es esencial para garantizar la seguridad del paciente y el correcto funcionamiento de las unidades.

Ratio adecuada

Además, se reclama a la dirección del Hospital de Sant Joan d’Alacant un aumento de la plantilla estructural del personal de enfermería para garantizar una ratio adecuada de pacientes por enfermera; la apertura urgente de una mesa de negociación que garantice una planificación transparente "ajustada a la legalidad y respetuosa con los profesionales: cualquier modificación de turno debe ser argumentada, dialogada y programada con la suficiente antelación, así como ser comunicada a la junta de personal del centro".

Así como el respeto escrupuloso a los derechos laborales, conciliación familiar y a la normativa vigente.

Satse Alicante anuncia que emprenderá todas las acciones sindicales y legales necesarias para proteger los derechos de los profesionales del Hospital de Sant Joan d’Alacant.