El castillo, la Explanada y los parques de Alicante, cerrados por alerta meteorológica

El castillo de Santa Bárbara, la Explanada, los jardines y el resto de zonas públicas con árboles de grandes dimensiones permanecerán cerrados este jueves en Alicante. La reactivación de la alerta amarilla por fuertes rachas de viento lleva al Ayuntamiento a clausurar estos espacios, algunos ya precintados a principios de semana.

Esta alerta "intermitente" ha confundido a los alicantinos en los últimos días. Tanto la Explanada como diferentes parques de la ciudad fueron cerrados el pasado lunes, en previsión de condiciones meteorológicas adversas durante el día siguiente, el martes 20. Sin embargo, los precintos no fueron retirados después, contando con que la situación pueda volver a repetirse en las próximas horas, generando despistes entre los paseantes. En algunas zonas, las cintas ya se encuentran rotas.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advirtió a principios de semana de que, para este martes, se esperaban importantes rachas de viento en el litoral de Alicante, con fuerzas de hasta 60 kilómetros por hora y olas de tres metros de altura. Por este motivo, se activó el aviso amarillo en buena parte de la provincia, provocando que el Ayuntamiento de la capital ordenase la clausura de espacios públicos en los que pudiese haber riesgo: la Explanada, Canalejas, varios parques y zonas arboladas, entre otros.

La Explanada, cerrada al paso por alerta meteorológica / Rafa Arjones

No obstante, las previsiones mejoraron de cara a este miércoles: la Aemet limitó la situación de aviso amarillo al norte de la provincia, lejos de la ciudad de Alicante. Pese a ello, el Ayuntamiento no ordenó la retirada de los precintos, dado que las condiciones volverán a empeorar este jueves, cuando se esperan de nuevo fuertes vientos. De esta forma, pese a que la alerta afecta solo a dos de los cuatro primeros días de la semana, el Ayuntamiento no ha retirado las cintas que impiden el paso a las áreas de paseo, generando confusión entre los peatones. De hecho, en algunos de estos espacios, como el famoso paseo alicantino, los precintos se encuentran rotos y descansan en el suelo junto a los carteles de "Prohibido el paso - Alerta meteorológica".

Las playas, "engullidas"

Más evidentes han sido las consecuencias del temporal marítimo en las playas de la ciudad. Los fuertes vientos no solo han generado olas de gran altura, sino que también han tenido una incidencia directa sobre la arena de las playas, "engullendo" parte de la costa de la capital. En La Albufereta, el agua ha superado los muros que separan el mar de las viviendas, alcanzando el paseo recién reformado, después de que el temporal Gloria le causara fuertes daños en enero de 2020.

Así ha dejado el temporal la Albufereta / Elena Aguado / Pilar

Una imagen que se ha repetido en El Postiguet, donde el agua ha invadido por completo la zona de arena, acortando la playa y generando una estampa poco habitual, con las olas alcanzando el paseo peatonal y las zonas de juegos infantiles. Además, el temporal también ha causado daños leves en el mobiliario urbano, principalmente en las papeleras del arenal.