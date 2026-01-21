“Me dijeron que volviera mañana”: la saturación pediátrica desespera a las familias de Ciudad Jardín

"Ahora mismo solo hay una pediatra para atender a todos los niños, para los que tienen cita de revisión y para los que llegan de urgencias". Varias familias consultadas a la puerta del centro de salud de Ciudad Jardín en Alicante coinciden en que este ambulatorio ubicado en la Zona Norte de Alicante necesita más médicos para atender adecuadamente al gran número de menores que tiene, en un área en la que se han asentado muchas familias con niños pequeños, que conviven asimismo con la población envejecida ya que son muchos los mayores que tienen cartilla en este recinto de salud.

La realidad es que este jueves eran numerosos los padres o abuelos con pacientes en edad pediátrica en la sala de espera del centro de salud. "He venido de urgencia con el niño, que tiene fiebre y ganglios, y me dicen en el mostrador que volviera mañana". Al final han sido atendidos tras esperar más de una hora.

Hora y media de espera

Otra familia coincidía en lo mismo. "Solo hay un pediatra, he tenido que esperar para que me atendieran al niño una hora y media", explicaba otra mujer con su pequeño en el carrito, asegurando que es algo que ocurre constantemente en las últimas semanas. A cada profesional de Pediatría de la provincia de Alicante le corresponden unos 700 niños. Sin embargo, desde el área de salud de Alicante lo rebaten y afirman que este centro tiene tres pediatras.

Otra queja de los pacientes es que "cada dos por tres" hay un cambio de médico, "vienes y ya no está el que te vio la vez anterior. Tienen tantos pacientes que se piden el traslado".

En cuanto a la atención a las personas mayores, un paciente de 85 años considera que debería reforzarse la plantilla de médicos ante el aumento de la población inmigrante. Porque el centro de salud de Ciudad Jardín tiene otra peculiaridad, la gran cantidad de pacientes llegados de otros países.

Otro aspecto del centro de salud / INFORMACIÓN

Atención médica

"Lo que es la atención médica en sí creo que es buena, estoy contento tal y como están las cosas", apunta este vecino, que pone hincapié en el retraso en las citas que "te dan para diez o quince días. El médico sé que no tiene culpa, que viene de arriba".

Este paciente no tuvo problema en subir escaleras cuando el ascensor del centro de salud estuvo varios meses averiado. Ahora ya funciona correctamente pero el hecho de que el elevador estuviese un tiempo fuera de servicio impedía a muchas personas mayores subir las escaleras, lo que obligó a trasladar algunas consultas médicas a la planta baja.

Una paciente más, en su caso de mediana edad, estaba bastante descontenta por las esperas ante admisión cuando necesita cita para consulta "de hasta una hora para que te atiendan". Esto ocurre porque "muchas veces la aplicación para pedir cita se bloquea y no cogen el teléfono", por lo que tienen que presentarse en persona.

El exterior del centro de salud, situado en la Zona Norte de Alicante / INFORMACIÓN

Inteligencia artificial

Este centro de salud cuenta con el asistente virtual cognitivo basado en inteligencia artificial Lola, que la Conselleria de Sanidad está poniendo en marcha en Atención Primaria para que no se pierdan tantas llamadas, ya que en algunos centros de salud el 52 % de las llamadas no son atendidas.

Sin embargo, hay pacientes que aseguran que no funciona bien. Además de cómo funcione el centro de salud, hay usuarios que aprovechan para quejarse de las demoras en especialidades, como una ciudadana que lleva diez meses esperando que la citen para rehabilitación.