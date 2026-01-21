Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Educación se defiende de las críticas por la falta de obras en Alicante

La conselleria se escuda en que ha tenido que aprobar incrementos presupuestarios y en el problema de ubicación del alumnado

Comienzo de las obras sobre el terreno del PAU 2 donde se va a construir el colegio El Somni

Héctor Fuentes

A. Fajardo

A. Fajardo

La Conselleria de Educación se ha defendido de las críticas por las escasas obras de mejora en los colegios e institutos de Alicante. Frente a la última denuncia de Compromís, que ha alertado de que el Consell ha ejecutado menos de un 6 % de la inversión prevista por el anterior Gobierno del Botànic en infraestructuras, el departamento dirigido por Carmen Ortí lo ha negado. Y no solo eso, la Administración, en manos del PP, ha asegurado que tiene en marcha "la mayor inversión en centros educativos de la historia de la ciudad".

Según Educación, hay "diversas actuaciones directas y a través de delegaciones de competencias para las cuales ha sido necesario gestionar y aprobar incrementos presupuestarios de esas delegaciones para su ejecución posterior".

En lo que respecta a obras directas, la conselleria se ha amparado en que "se ha tenido que empezar de cero con la mayor parte de casos y no pueden ser ejecutadas a la vez ante el problema de planificación y ubicación del alumnado mientras duren las obras".

De doce obras, valoradas en  87,5 millones, Compromís advirtió que en estos más de dos años de legislatura, tan solo se han gastado 5,1 millones de euros y enumeró la larga lista de centros educativos que están a la espera de mejoras que se habían proyectado con el Botànic, a través del Plan Edificant, o que se habían anunciado con el PP al frente de la Generalitat. Como es el caso del CEIP l’Almadrava, el CEIP Juan Bautista Llorca, el CEE Santo Ángel de la Guarda, el Conservatorio Guitarrista José Tomás, el IES Jaume II y el IES San Blas, el CEE El Somni, el CEIP La Cañada y el CEIP Florida.

El colegio La Cañada, situado en una rambla, lleva 15 años a la espera de su nueva ubicación

El colegio La Cañada, situado en una rambla, lleva 15 años a la espera de su nueva ubicación / Pilar Cortés

Incrementos de presupuesto

Sin embargo, desde Educación han querido poner en valor que el actual Gobierno ha conseguido aprobar e impulsar "más de 100 solicitudes de incrementos de presupuesto de delegaciones de competencias activas ( Edificant), que han supuesto un esfuerzo extra de más de 110 millones de euros", sin precisar si son datos autonómicos o provinciales.

Además, Educación ha precisado que el nivel de ejecución de las delegaciones de competencias depende directamente de cada Ayuntamiento que acepta la delegación. "Aún así, hemos conseguido que el año 2025 sea el de mejor ejecución de presupuesto de la historia de Edificant, casi en los 160 millones de euros", defienden desde la conselleria.

