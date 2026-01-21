Educación pone fecha a la subida pendiente del 2,5 % a los profesores de Alicante

La consellera de Educación, Carmen Ortí, ha puesto fecha para abonar a los 70.000 profesores de la Comunidad Valenciana la subida salarial del 2,5 % correspondiente al año 2025 que aprobó el Gobierno central. Prevé que sea a partir del próximo mes de febrero.

Así lo ha anunciado la responsable del departamento autonómico este miércoles en un desayuno informativo organizado por la Federación de Centros de Enseñanza de Valencia (FECEVAL), en el que ha reafirmado “el compromiso de la Conselleria con la subida salarial de los docentes", que se formalizará en primer lugar con el pago de esta revalorización salarial, que será progresiva hasta el año 2028. Además, se ha comprometido a la actualización de las tablas salariales con efectos de 2023 para el personal docente de los centros privados concertados.

También se ha referido a otros acuerdos sobre los que trabaja la conselleria, como la dotación de recursos suficientes para la aplicación de las subidas salariales del personal complementario, cuya financiación se integra en la partida correspondiente al módulo de otros gastos. "De esta forma, se adopta el compromiso de adecuar progresivamente estas cuantías de manera alineada y proporcional al incremento previsto para personal docente", han añadido desde Educación.

Los sindicatos amenazan con nuevas movilizaciones si no hay incremento salarial autonómico

Ortí ha realizado estos anuncios justo un día después de que los cuatro sindicatos que convocaron la huelga del 11 de diciembre, el STEPV, UGT, CC OO y CSIF, exigieran a la dirigente autonómica una reunión colectiva para abordar, precisamente, la subida salarial a los docentes en la parte que corresponde al Consell, entre otras cuestiones.

Los sindicatos han exigido casi medio millón de euros más al año de presupuesto para poder subir el sueldo al profesorado y salir de la cola de los peor pagados del país. Una cantidad que sale a una media de poco más de 500 euros (brutos) de subida mensual por docente en 14 pagas.

Frente a la presión por nuevas movilizaciones, Ortí ha asegurado que la conselleria está “inmersa en un calendario de negociación para el curso actual que permitirá abordar los principales retos a los que nos enfrentamos”.

Otros avances

Durante el encuentro en Valencia, la consellera ha destacado otros de los acuerdos alcanzados en materia de mejoras de las condiciones del personal docente, entre las que se encuentra la ampliación de la dotación horaria en la Formación Profesional, que contaba con cinco horas para el desarrollo de la Formación en los Centros de Trabajo y que ahora se incrementa con hasta seis horas más.

También ha puesto en valor “el avance histórico y transformador” que ha supuesto la gratuidad de la educación de 0 a 3 años, “dado que elimina barreras económicas en la primera etapa educativa y fomenta la conciliación familiar”.

Asimismo, ha resaltado el apoyo que esta medida supone a la red de pequeñas empresas que conforman el sector, compuesta por más de 600 centros autorizados. La consellera ha subrayado que en el curso 2024-25, la Generalitat “apostó por una educación infantil gratuita y universal, implantada por primera vez en la Comunidad Valenciana con un coste total de 163 millones de euros, lo que ha supuesto un avance significativo para el sistema educativo”.

Asimismo, con la entrada en vigor de la universalización, “se ha pasado de 21.000 menores escolarizados de forma gratuita en el curso 2023-24 a 44.230 en el curso 2025-26”, duplicando el número de alumnos y alumnas beneficiarios.