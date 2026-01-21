Los ingresos por gripe en los hospitales de Alicante se reducen a la mitad

Los ingresos de pacientes en los hospitales de la provincia de Alicante por infecciones respiratorias, tanto en los servicios de Urgencias como en planta, descienden. La mejoría es especialmente notable en el grupo de mayores de 80 años, lo que ha contribuido a mejorar las tasas globales de hospitalización.

No obstante, la presión asistencial continúa siendo elevada en muchos hospitales, que mantienen problemas de disponibilidad de camas en un momento clave del mes de enero, cuando es necesario recuperar la actividad quirúrgica y la atención programada. Así lo afirma el doctor Juan Francisco Navarro, presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva y Salud Pública, y jefe de servicio en el Hospital General Universitario de Elche tras interpretar los datos del último boletín de infecciones respiratorias de la Conselleria de Sanidad (Sivira), correspondiente a la semana 3 del año.

Actualmente, la tasa de hospitalización se sitúa en 18,6 casos por cada 100.000 habitantes, tras haber alcanzado en semanas anteriores cifras cercanas e incluso superiores a los 30 por 100.000.

Los contagios aumentan de nuevo entre los menores de 4 años y los mayores de 65 años

Patrón habitual

Esta evolución responde al patrón habitual, ya que el aumento de ingresos hospitalarios suele producirse con un retraso de una a tres semanas respecto al pico de incidencia en la Comunidad Valenciana, coincidiendo con la aparición de los casos que evolucionan de forma más grave y requieren atención hospitalaria.

De hecho, y aunque el número de ingresos por gripe, la infección respiratoria predominante, se ha reducido aproximadamente a la mitad, sigue siendo lo suficientemente elevado como para condicionar la capacidad hospitalaria.

En este contexto, destaca también el aumento del virus respiratorio sincitial (VRS), cuya positividad entre los pacientes hospitalizados alcanza el 14,4 %, frente al 20,9 % de la gripe, acercándose cada vez más como causa de ingreso hospitalario y de atención a pacientes con cuadros moderados y graves.

Vacunación contra el covid y la gripe en Alicante / Jose Navarro

Vacunación

Cabe recordar que esta ha sido la primera temporada en la que se ha vacunado frente a este virus, causa principal de la bronquiolitis, a colectivos muy específicos, como personas residentes en centros sociosanitarios y pacientes trasplantados de médula ósea o pulmón, un grupo reducido de población.

Para la próxima campaña, el Ministerio de Sanidad y las autonomías tienen previsto ampliar la vacunación a pacientes crónicos e inmunodeprimidos, "lo que incrementará de forma muy significativa la cobertura y previsiblemente reducirá los ingresos hospitalarios asociados a este virus", afirma el especialista.

En conjunto, los datos apuntan a una tendencia progresiva hacia la normalización. Sin embargo, no se descarta que durante las próximas semanas se mantenga una presión asistencial relevante, tanto en Atención Primaria como hospitalaria, debido a la persistencia de la gripe y al aumento del virus respiratorio sincitial, propios de la temporada invernal, avisa Navarro.

Cuadros agudos

El informe Sivira correspondiente a la semana del 12 al 18 de enero refleja que, en lo relativo a la vigilancia sindrómica (es decir, el seguimiento de los cuadros respiratorios agudos, especialmente en Atención Primaria), la incidencia, tras haber descendido en semanas anteriores, se ha estabilizado e incluso ha registrado un ligero repunte en los últimos días.

La tasa se sitúa en 856 casos, una evolución que era previsible con la reincorporación de la población a los centros educativos, los lugares de trabajo y el uso habitual del transporte público tras el periodo vacacional.

El Ministerio de Sanidad y las Comunidades prevén ampliar la vacunación contra el virus de la bronquiolitis el próximo año a enfermos crónicos e inmunodeprimidos

En cuanto a la gripe, se observa un descenso muy significativo en la transmisión de casos que se ven en los centros de salud, sin llegar a los hospitales. En semanas previas, entre el 40 % y el 50 % de las muestras positivas analizadas en Atención Primaria correspondían a este virus, mientras que en la última semana ese porcentaje se ha reducido hasta el 10,3 %.

Por el contrario, ha aumentado la circulación del virus sincitial, otro patógeno característico del invierno, cuya positividad alcanza ya el 15,5 % de las muestras, superando a la gripe.

El doctor destaca que se está apreciando el denominado “efecto escuela”, especialmente en niños de 0 a 4 años, con un nuevo repunte de las infecciones respiratorias agudas tras la bajada registrada durante las vacaciones de Navidad. Lo mismo sucede en personas a partir de 65 años.