Lluvia de ofertas para planificar el futuro de la plaza del Ayuntamiento de Alicante
Hasta diez empresas pujan por redactar los estudios previos al proyecto de peatonalización definitiva
Un total de 10 empresas optan a la redaccion de los informes previos a la peatonalización definitiva de la Plaza del Ayuntamiento de Alicante.
En concreto, siete mercantiles han pujado por el contrato para el estudio de tráfico y movilidad y otras tres lo han hecho a la modificación del Proyecto de Servicio Público del autobús urbano, con los desvíos de líneas y paradas. Dos licitaciones con un precio base de 97.000 y 54.375 euros, respectivamente y un plazo de ejecución de cuatro meses para ambas.
La Mesa de Contratación del Consistorio ha abierto este miércoles los sobres con las proposiciones, a la espera de conocer las ofertas económicas en una nueva sesión, y ser sometidas a su valoración por los técnicos municipales para su clasificación y adjudicación.
Las empresas que concurren a adjudicarse el contrato para la redacción del estudio de tráfico y movilidad son: Enigest S.L., Movea Consulting Mobility S.L., A-Ingeniería Research and Consulting S.L., WSP Spain-Apia S.A., Ingartek Consulting S.L., Ingecid S.L. y Colin Buchanan Consultores S.A.
En cuanto a las mercantiles que optan al contrato para la prestación del servicio de asistencia técnica para la redacción del modificado del servicio público de transporte urbano, se han presentado: Idom Consulting Enrineering Architecture SAU, Sanvi Consulting Mobility S.L. e Ingartek Consulting S.L.
Al respecto, el concejal de Movilidad Urbana, Carlos de Juan, ha resaltado que “Alicante y su Ayuntamiento avanzan en el modelo de movilidad urbana peatonal en el centro urbano, tras la peatonalización de más de 25.000 metros cuadrados en el eje entre la Explanada y el Mercado Central, a través de la avenida de la Constitutición y las calles Bailén y Bilbao, así como de la nueva plaza peatonal en el entronque de la Rambla con la Explanada”.
Un proceso para ganar espacios de paseo destinados a las personas que el Gobierno popular prevé continuar en la plaza del Ayuntamiento, cerrada ya al tráfico salvo del transporte público, “cuyo proyecto se materializará definitivamente a lo largo de este año”.
