Lluvia de ofertas para planificar el futuro de la plaza del Ayuntamiento de Alicante

Un total de 10 empresas optan a la redaccion de los informes previos a la peatonalización definitiva de la Plaza del Ayuntamiento de Alicante.

En concreto, siete mercantiles han pujado por el contrato para el estudio de tráfico y movilidad y otras tres lo han hecho a la modificación del Proyecto de Servicio Público del autobús urbano, con los desvíos de líneas y paradas. Dos licitaciones con un precio base de 97.000 y 54.375 euros, respectivamente y un plazo de ejecución de cuatro meses para ambas.

La Mesa de Contratación del Consistorio ha abierto este miércoles los sobres con las proposiciones, a la espera de conocer las ofertas económicas en una nueva sesión, y ser sometidas a su valoración por los técnicos municipales para su clasificación y adjudicación.

Las empresas que concurren a adjudicarse el contrato para la redacción del estudio de tráfico y movilidad son: Enigest S.L., Movea Consulting Mobility S.L., A-Ingeniería Research and Consulting S.L., WSP Spain-Apia S.A., Ingartek Consulting S.L., Ingecid S.L. y Colin Buchanan Consultores S.A.

En cuanto a las mercantiles que optan al contrato para la prestación del servicio de asistencia técnica para la redacción del modificado del servicio público de transporte urbano, se han presentado: Idom Consulting Enrineering Architecture SAU, Sanvi Consulting Mobility S.L. e Ingartek Consulting S.L.

Al respecto, el concejal de Movilidad Urbana, Carlos de Juan, ha resaltado que “Alicante y su Ayuntamiento avanzan en el modelo de movilidad urbana peatonal en el centro urbano, tras la peatonalización de más de 25.000 metros cuadrados en el eje entre la Explanada y el Mercado Central, a través de la avenida de la Constitutición y las calles Bailén y Bilbao, así como de la nueva plaza peatonal en el entronque de la Rambla con la Explanada”.

Un proceso para ganar espacios de paseo destinados a las personas que el Gobierno popular prevé continuar en la plaza del Ayuntamiento, cerrada ya al tráfico salvo del transporte público, “cuyo proyecto se materializará definitivamente a lo largo de este año”.