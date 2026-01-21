Lluvia de ofertas para planificar el futuro de la plaza del Ayuntamiento de Alicante

Un total de 10 empresas optan a la redacción de los informes previos a la peatonalización definitiva de la Plaza del Ayuntamiento de Alicante. En concreto, siete mercantiles han pujado por el contrato para el estudio de tráfico y movilidad y otras tres lo han hecho a la modificación del Proyecto de Servicio Público del autobús urbano, con los desvíos de líneas y paradas. Dos licitaciones con un precio base de 97.000 y 54.375 euros, respectivamente, y un plazo de ejecución de cuatro meses para ambas.

La Mesa de Contratación del Consistorio ha abierto este miércoles los sobres con las proposiciones, a la espera de conocer las ofertas económicas en una nueva sesión, y ser sometidas a su valoración por los técnicos municipales para su clasificación y adjudicación. Las empresas que concurren a adjudicarse el contrato para la redacción del estudio de tráfico y movilidad son: Enigest S.L., Movea Consulting Mobility S.L., A-Ingeniería Research and Consulting S.L., WSP Spain-Apia S.A., Ingartek Consulting S.L., Ingecid S.L. y Colin Buchanan Consultores S.A.

En cuanto a las mercantiles que optan al contrato para la asistencia técnica en la redacción del modificado del servicio público de transporte urbano, se han presentado: Idom Consulting Enrineering Architecture SAU, Sanvi Consulting Mobility S.L. e Ingartek Consulting S.L. Al respecto, el concejal de Movilidad Urbana, Carlos de Juan, ha resaltado que “Alicante y su Ayuntamiento avanzan en el modelo de movilidad urbana peatonal en el centro urbano, tras la peatonalización de más de 25.000 metros cuadrados en el eje entre la Explanada y el Mercado Central, a través de la avenida de la Constitución y las calles Bailén y Bilbao, así como de la nueva plaza peatonal en el entronque de la Rambla con la Explanada”.

Un proceso para ganar espacios de paseo destinados a las personas que el Gobierno popular prevé continuar en la plaza del Ayuntamiento, cerrada ya al tráfico salvo del transporte público, “cuyo proyecto se materializará definitivamente a lo largo de este año”.

Peatonalización por fases

La caída de cascotes de grandes dimensiones de la fachada del Ayuntamiento, que tuvo lugar a finales de octubre de 2024, motivó que el ejecutivo local de Luis Barcala prohibiera el paso de vehículos entre las calles de Altamira y Jorge Juan por motivos de seguridad. Tras ello, al alcalde anunció que el cierre, entonces forzoso, se llevaría a cabo de forma definitiva mediante una reurbanización de la plaza.

Pese a la intención de Barcala, la demora en la licitación de los trabajos terminó haciendo que, estas navidades, se haya procedido al cierre de la plaza durante las fiestas mediante la colocación de jardineras. Al mismo tiempo, la Junta de Gobierno Local ha impulsado los dos contratos que se encuentran actualmente en tramitación: uno sobre cómo afectará el cierre del vial a la movilidad y el paso peatonal o ciclista y otro sobre la necesaria modificación del servicio de autobuses, antes de encargar el proyecto de remodelación definitivo.

De acuerdo con las previsiones del ejecutivo municipal, se esperaba que los trabajos para reurbanizar el paso frente al Consistorio pudiesen haber comenzado antes de finalizar 2025, con el objetivo de que hubieran concluido a tiempo para la celebración de las Hogueras del 2026. Ahora, dado que los informes encargados cuentan con un plazo de ejecución de hasta cuatro meses, parece probable que el inicio de las obras se retrase hasta después de las fiestas de la ciudad, emplazando la peatonalización de la plaza del Ayuntamiento a finales de este año.

La medida fue precisada por el alcalde en el Debate sobre el Estado de la Ciudad de 2025, celebrado el pasado mes de octubre, cuando aclaró que la modificación urbanística se ejecutaría en distintas fases.