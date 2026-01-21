Educación
Los desperfectos en el colegio Azorín se extienden ahora al vallado exterior
Las familias urgen un buen mantenimiento en el centro tras llevar un mes con desprendimientos de cascotes de la fachada
A la caída de cascotes de una de las fachadas del colegio Azorín de Alicante se ha sumado ahora el riesgo de desprendimiento del vallado exterior. El deterioro que atraviesa este centro educativo, pero sobre todo, su falta de mantenimiento, ha acentuado el malestar y la preocupación de la comunidad educativa.
La Asociación de Padres y Madres de Alumnos (Ampa) ha lamentado que las vallas azules, colocadas por el Ayuntamiento, van aumentando en el colegio, tras instalar varias de ellas en la zona de parking y de entrada de los productos del comedor, de manera preventiva y previsiblemente temporal, porque el cercado de hierro que rodea las instalaciones educativas se ha soltado y está parcialmente oxidado. El colectivo de familiares ha vuelto a mostrar su intranquilidad por la falta de seguridad que implica el estado de la infraestructura y ha urgido una reparación.
La zona afectada es visible a pie de acera, desde la calle, y la otra parte da al interior del colegio, pero hay una altura de unos tres metros. Los progenitores temen que la valla pueda venirse abajo o quedarse colgada si alguien se apoya en ella.
Pendientes de la cornisa
Sin embargo, en este centro educativo llueve sobre mojado porque el colegio está pendiente desde hace más de un mes del arreglo de la fachada tras la caída de cascotes durante varias semanas. Los progenitores han venido alertando de que la zona donde se ven los daños de la fachada es utilizada por el alumnado durante los recreos y actividades escolares.
Desde el equipo de gobierno garantizaron que la zona está "protegida, perimetrada y debidamente acotada", y que se actuará en los "próximos días" en el marco de reparación de los centros educativos, sin que por ahora se haya dado fechas.
Técnicos municipales han venido visitando en los últimos días las deficiencias del centro educativo y han descartado riesgos para el alumnado.
Suscríbete para seguir leyendo
- 500 pasajeros atrapados en Madrid-Chamartín: un tren con parada en Alicante arranca tras largas horas de retraso
- Ratas entre las mesas del Portal de Elche de Alicante: 'Son gigantes, más grandes que las palomas, viven en los árboles y saltan de aquí para allá
- La nueva “zona de moda” de Alicante tiene a la venta pisos por menos de 250.000 euros: tres habitaciones y con piscina
- Alicante cierra temporalmente el aparcamiento de la playa de El Postiguet
- La entidad que dirige el Liceo Francés de Alicante pone a la venta de forma íntegra el centro
- Cuenta atrás para la nueva vida de un edificio histórico convertido en apartahotel en Alicante
- Una vecina de Villena, entre los desaparecidos en el accidente de tren en Adamuz
- Alicante renueva las normas para subir al autobús: cambios en los patinetes eléctricos y en el 'pago' de las multas