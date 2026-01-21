130 menores vulnerables reciben apoyo educativo y social en Alicante

Un total de 130 niños y adolescentes de Alicante, en situación de vulnerabilidad económica, recibieron en 2025 refuerzo educativo, acompañamiento psicosocial y apoyo a las familias de la mano de Fundación La Caixa.

El programa atendió a cerca de 90 familias de Alicante que afrontan situaciones muy complicadas, una cifra que se eleva en el conjunto de la Comunidad Valenciana hasta los 3.919 menores y 2.672 familias.

Más del 50 % son monoparentales y más de la mitad de los padres y madres se encuentran en situación de desempleo, muchos de ellos sin percibir prestaciones de ayuda. Entre los progenitores que forman parte del programa, la mayoría tiene un nivel educativo bajo o muy bajo, según la entidad.

«La pobreza infantil no es solo una cuestión económica, sino también de oportunidades. Con CaixaProinfancia trabajamos para que ningún niño o niña vea limitado su futuro por el contexto en el que nace. Los resultados demuestran que un acompañamiento educativo y social sostenido en el tiempo marca una diferencia real en las trayectorias vitales de los menores más vulnerables», afirma el subdirector general de la fundación, Marc Simón.

Los datos de impacto del programa aseguran que los usuarios tienen resultados positivos en términos de éxito educativo. El 84,7 % de los menores atendidos logró graduarse al finalizar la ESO, una cifra 2,6 puntos porcentuales superior a la tasa media estatal. Además, la tasa de abandono escolar al finalizar Secundaria entre los participantes del programa se sitúa en torno al 3,5 %, según la entidad.

Alimentación, higiene, salud y autoestima

CaixaProinfancia no interviene únicamente con los menores, sino que actúa también sobre el entorno familiar para reforzar las competencias parentales y facilitar recursos que contribuyan a mejorar la estabilidad y el bienestar del conjunto de la familia.

El programa actúa sobre los factores que condicionan el desarrollo infantil en contextos de vulnerabilidad, como la falta de autoestima y seguridad emocional o las carencias en alimentación, higiene y salud visual o auditiva, que inciden directamente en el bienestar y el aprendizaje. El obvetivo de esta intervención integral es garantizar la igualdad de oportunidades desde los primeros años de vida y evitar que el origen social determine el futuro de las personas.

El programa está presente en todas las comunidades autónomas y en las dos ciudades autónomas, y actúa en 155 municipios a través de una red de 475 entidades sociales. Cuenta con un presupuesto anual de cerca de 82 millones de euros.