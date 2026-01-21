Un muro derruido junto al TRAM de Alicante, sin reparar desde 2023

Un muro de contención junto a las vías del TRAM de Alicante permanece derruido desde hace casi tres años, cuando sufrió un derrumbe a consecuencia de un episodio de fuertes lluvias. Pese a que el proyecto de reparación se redactó ese mismo año y a la existencia de diversos informes de la Generalitat instando a su reconstrucción urgente, la situación no ha sido revertida.

En mayo de 2023, parte del muro (conformado por grandes bloques de piedra) del túnel del TRAM entre la glorieta de la periodista Clara Forné y la calle Cruz de Piedra se vino abajo debido a las fuertes precipitaciones. Como consecuencia de aquello, la ladera del montículo junto a la entrada de los convoyes se llenó de rocas de grandes dimensiones, dejando a la vista tanto la estructura interna como los refuerzos de hormigón y varias vigas de hierro. Un desperfecto que se sitúa, además, a escasos metros del paso del TRAM, con el riesgo que ello conlleva para la circulación.

Tramitación

Consciente de la urgencia, la Concejalía de Infraestructuras encargó la redacción del proyecto en el mes de julio de 2023, por un importe de 365.000 euros. Cinco meses después, en diciembre, la Junta de Gobierno Local dio el visto bueno al documento. No obstante, las obras siguen sin comenzar.

Desde entonces, el Ayuntamiento ha recibido diferentes informes, tanto de la Agencia Valenciana de Seguridad Ferroviaria como de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, la entidad pública responsable del TRAM. En uno de esos documentos, se insta al gobierno local a llevar a cabo la reparación del muro situado en el tramo entre las paradas de La Goteta-Plaza Mar 2 y Garbinet en un plazo máximo de seis meses, que tampoco se ha cumplido.

Posteriormente, en julio de 2025, la Concejalía de Urbanismo impulsó un cambio presupuestario en el que, después de que Deportes desistiera de la instalación de módulos de la zona deportiva en la avenida de Niza, se proponía destinar dicho importe a otros proyectos, entre ellos la reparación de muros en el trazado de FGV.

Contratación con obstáculos

Ya en noviembre, se abrió desde Contratación el concurso público para la adjudicación de las obras, un proceso que tampoco ha sido sencillo. Este mismo mes de enero, los técnicos municipales han tenido que evaluar las ofertas presentadas por Asfaltos y Construcciones Aitana y Nerco Infraestructuras, al considerar que se trataba de bajas desproporcionadas. Finalmente, los funcionarios entienden que las propuestas "no pueden ser cumplidas como consecuencia de la inclusión de valores anormales, al no haber justificado debidamente las bajas ofertadas", por lo que ambas mercantiles han sido excluidas.

El último trámite al respecto tuvo lugar la semana pasada, cuando la Mesa de Contratación propuso que las obras fueran adjudicadas a Mediterráneo de Obras y Asfaltos, la primera clasificada del "resto" de empresas participantes. El presupuesto de ejecución de los trabajos supera los 300.000 euros y dispone de un plazo de ejecución de tres meses.

Ahora, queda en manos de la Junta de Gobierno Local la adjudicación definitiva de las obras, para que puedan comenzar lo antes posible y poner fin a un problema de seguridad que Alicante arrastra desde el pasado 2023.