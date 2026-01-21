Nueva misión humanitaria desde Alicante para devolver la vista a pacientes en Mauritania

Desde Alicante ha partido a Mauritania la primera expedición "Balmis para la visión", impulsada por la Fundación Jorge Alió para la Prevención de la Ceguera y el Rotary Club Alicante, que cedió parte de los fondos recaudados en su Concierto de Navidad para sufragar los gastos de esta campaña. El objetivo es operar 1.000 cataratas por año y educar a cirujanos y sanitarios locales, que realizarán operaciones para que no vuelva a existir ceguera por cataratas en la zona de Dakhlet Nouadhibou.

También colaboran la Universidad de Alicante (UA) y la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, de la que el profesor Jorge Alió es catedrático en Oftalmología e Investigador de Honor.

Esta nueva misión, que se desarrolla del 19 al 27 de enero, es parte de la 26ª expedición médico-quirúrgica del proyecto humanitario " Nouadhibou Vision " . Una iniciativa de cooperación internacional que el doctor Alió y María López Iglesias, fundador y presidenta de la Fundación Jorge Alió, respectivamente, llevan organizando durante 19 años para combatir la ceguera evitable y mejorar la salud visual de la población local.

Cooperantes internacionales

La expedición la componen 17 cooperantes internacionales de Alicante, Salamanca y Egipto, entre ellos cinco cirujanos oftalmólogos. El equipo alicantino lo forman ocho profesionales: cuatro miembros de la Fundación Jorge Alió con dos oftalmólogos, entre los que se encuentra Alió y una especialista en oculoplastia, un auxiliar y María López como coordinadora; y cuatro alumnas de último curso del grado en Óptica y Optometría de la UA. También la integran dos oftalmólogos y cuatro auxiliares de la Clínica Oftalmológica Las Claras de Salamanca, y dos oftalmólogos y un auxiliar del grupo ‘Cairo for Cataracts’.

Durante la misión, el equipo médico tiene previsto intervenir quirúrgicamente a una media de 50 pacientes diarios, fundamentalmente de cataratas, una de las principales causas de ceguera evitable en África subsahariana. En total, se estima que cientos de personas podrán recuperar la visión gracias a estas intervenciones.

Nouadhibou Vision

Desde su puesta en marcha en 2007, el proyecto "Nouadhibou Vision" ha mostrado un impacto sanitario continuado. Así, tras las 25 expediciones ya realizadas, se han logrado 31.208 consultas oftalmológicas y 3.053 intervenciones quirúrgicas. Además, a estas cifras se suma la actividad ordinaria del centro oftalmológico de Nouadhibou, que ha conseguido 37.014 consultas y 1.413 operaciones. Estos datos reflejan el carácter estructural del proyecto, que no se limita a acciones puntuales, sino que garantiza atención oftalmológica estable y formación continuada.

Para hacer posible esta iniciativa humanitaria, la Fundación Jorge Alió ha enviado previamente a Mauritania dos contenedores con material fungible, oftalmológico, médico-quirúrgico y farmacéutico. Todo ello, gracias a la Fundación Seur y el apoyo desinteresado de numerosas empresas y entidades del sector sanitario y social.

Los contenedores con material enviados a Mauritania / INFORMACIÓN

Colaboradores

Entre los colaboradores están Equipsa, BVI Medical, Bausch & Lomb, Farmamix Vision, Medical Mix, Topcon, Laboratorios Théa, Zeiss, así como las farmacias Ana Giner y Cayetano, Óptica Sebi Optometrista y la Clínica Oftalmológica Las Claras de Salamanca. Asimismo, han participado activamente el centro de reciclaje de gafas del Club de Leones, el Rotary Club Maspalomas, y fundaciones como Fundación SEUR, Fundación Barraquer, Fundación Multiópticas y Clínica Vissum-Miranza.

Con la primera expedición de la Fundación Jorge Alió y el Rotary Club Alicante "se reafirma el compromiso con la cooperación internacional, la prevención de la ceguera y la mejora de la calidad de vida de las poblaciones más vulnerables, consolidando el proyecto como referente en oftalmología solidaria en todo el mundo".

La Fundación Jorge Alió, que cumple 30 años de trayectoria (1996-2026), es una institución privada no lucrativa creada en 1996 por Jorge Alió. Entre sus ámbitos de actuación nacional e internacional también se encuentra la asistencia sanitaria, docencia y formación, I+D+i, cultura y voluntariado.