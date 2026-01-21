Más quejas por la acumulación de basuras en el polideportivo de Colonia Requena, en Alicante

La situación de abandono y deterioro del polideportivo de Colonia Requena, barrio ubicado en la Zona Norte, una de las más vulnerables de Alicante, sigue presente en este espacio, que lleva inhabilitado desde hace más de diez años.

Pese a que está cerrado con candado, el polideportivo es el hogar improvisado de diversas personas sin techo. A finales de 2024, el gobierno local, liderado por el alcalde Luis Barcala, se comprometió con recuperar el uso en estas instalaciones convirtiéndolas en la extensión de un centro social.

Sin embargo, la ausencia de actuaciones y la suciedad acumulada en el espacio ha hecho reaccionar al grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento, que ha criticado que “no se ha invertido ni un euro” y que “los vecinos y vecinas del barrio continúan sin poder practicar deporte en el recinto”.

Estado actual del polideportivo de Colonia Requena, en la Zona Norte de Alicante. / INFORMACIÓN

Por esta razón, el grupo mayoritario de la oposición en el Consistorio abordará la situación del polideportivo en el pleno para pedir explicaciones al ejecutivo local, integrado por concejales del PP. Victoria Melgosa, concejala del PSOE, ha reprochado a Barcala su “promesa incumplida” y considera que “es un ejemplo más de la Alicante real de la que el alcalde no quiere que se hable”. Según la edil, en las instalaciones no hay “un proyecto social ni deportivo”, sino que están “completamente abandonadas”.

Un proyecto que no se llevó a cabo

Desde el PSOE recuerdan que el 7 de noviembre de 2024 el gobierno local anunció la reforma del espacio, con la intención de que pasara a ser gestionada por la Concejalía de Bienestar Social, liderada por Begoña León. El anuncio se realizó en el marco del Consejo Local de Deportes, y “un año después se llegó a hacer una modificación de crédito para consignar 68.000 euros de presupuesto, pero el contrato nunca salió a licitación”, recuerdan desde la formación socialista.

Por ello, Melgosa cree que esta situación supone “una falta de respeto y de responsabilidad a un barrio que lleva años reclamando atención municipal”, y ha criticado que el PP “ni siquiera sea capaz de mantener el recinto en condiciones mínimas de limpieza y seguridad”.

De esta manera, el grupo socialista en el Ayuntamiento preguntará, en el próximo pleno municipal, previsto para el jueves 29 de enero, “cuándo piensa el gobierno municipal cumplir su compromiso con Colonia Requena, qué actuaciones tiene previstas, cuál es el calendario de actuación y por qué se permite que una institución municipal permanezca en este estado de abandono”.