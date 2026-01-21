Aemet mantiene la alerta amarilla en Alicante: la borrasca Harry provoca fenómenos costeros y lluvias

La previsión de Agencia Estatal de Meteorología (AEMET ) mantiene hoy y mañana jueves la alerta amarilla por fenómenos marítimos en la provincia . En el litoral de Alicante se avisa de "olas de 3 a 4 metros por mar de fondo del nordeste". En cuanto a las precipitaciones, se espera que la borrasca Harry deje lluvias de mayor o menor intensidad en casi todas las comarcas, con precipitaciones especialmente intensas en la Marina Alta, aunque sin descartar tormentas en Alcoy y la Vega Baja.

Radar del tiempo Visualización del radar del tiempo en la ubicación especificada.

El tiempo en Alicante

Miércoles muy revuelto, con lluvia casi segura y posibles tormentas por la tarde, en un ambiente suave (máxima 18 y mínima 11). El jueves llega con tregua por la mañana, pero al final del día pueden volver chubascos débiles. El viernes mantiene la inestabilidad, con ratos de lluvia floja y temperaturas algo más altas (hasta 20). El fin de semana baja el termómetro, con cielo gris y algún chaparrón, y el martes vuelve a perfilarse como el día más húmedo, con alta probabilidad de lluvia.

El tiempo en Elche

Día pasado por agua, con lluvias y opción de tormenta en la segunda mitad del día; temperaturas suaves (máxima 18 y mínima 9). El jueves abre con un respiro, incluso con ratos de cielo despejado, pero por la tarde-noche pueden regresar chubascos débiles. El viernes seguirá con nubes y alguna gota, sin cambios bruscos en el termómetro (hasta 18). El fin de semana refresca, especialmente el sábado, y el martes apunta de nuevo a día lluvioso.

El tiempo en Benidorm

Jornada inestable, con lluvia y posibilidad de tormenta, además de rachas fuertes de viento; máximas alrededor de 16 y mínima de 11. El jueves mejora por la mañana, pero por la tarde puede reaparecer lluvia floja. El viernes arranca con más opciones de chubascos, y el sábado se nota el bajón térmico (máxima cerca de 14). El domingo y lunes alternan nubes y claros con riesgo de alguna gota, y el martes vuelve a venir marcado por lluvias.

El tiempo en Elda

Lluvias y riesgo de tormenta, aunque con un hueco más tranquilo a primeras horas; máxima de 15 y mínima de 7. El jueves será ventoso, con rachas muy fuertes, y los chubascos se concentrarán más hacia la tarde-noche. El viernes seguirá la inestabilidad con alguna precipitación débil y temperaturas que suben a 16. El fin de semana refresca, con ambiente frío (mínimas de 4) y el martes vuelve a dejar un panorama claramente húmedo, con alta probabilidad de lluvia.

El tiempo en Torrevieja

Se espera lluvia y probables tormentas por la tarde, en un ambiente templado (máxima 17 y mínima 11). El jueves será muy ventoso, con rachas fuertes, y la lluvia quedará más acotada a últimas horas. El viernes mantendrá nubes y algún chubasco débil, con temperaturas parecidas (hasta 18). El fin de semana se estabiliza a ratos, pero el martes vuelve a asomar como jornada de lluvias.

El tiempo en Orihuela

Orihuela ha amanecido este miércoles con lluvia prácticamente asegurada y posibilidad de tormenta al final del día; máximas en torno a 18 y mínima de 10. El jueves mejora a ratos, con claros en la parte central del día, aunque puede volver a llover débilmente por la tarde-noche y con viento notable. El viernes seguirá la nube dominante con alguna precipitación débil, y el sábado refresca (máxima cerca de 15). El domingo y lunes serán variables, y el martes vuelve a apuntar a día lluvioso.

El tiempo en Alcoy

Miércoles con lluvias y riesgo de tormenta por la tarde, en un ambiente fresco (máxima 15 y mínima 7). El jueves llega más ventoso, con ratos de cielo más abierto, aunque no se descartan chubascos débiles hacia el final del día. El viernes y el sábado se notan más fríos, con máximas bajando a 10–14 y sensación invernal. El fin de semana seguirá con nubes y alguna gota, y el martes vuelve a señalar lluvia con claridad.

Noticias relacionadas

El tiempo en Dénia

También en Dénia lluvias y probables tormentas, especialmente al final del día, con máxima cercana a 16 y mínima de 9. El jueves mejora claramente por la mañana, aunque seguirá el viento y se irá cubriendo hacia la noche. El viernes puede traer de nuevo chubascos, y el sábado refresca con máximas alrededor de 15. El domingo y lunes alternan nubes y claros, pero el martes apunta otra vez a jornada lluviosa.