Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo AdamuzVecina Villena desaparecidaAccidentes ferroviarios AlicanteRatas en AlicanteVeredicto asesinato machista AlcoySentencia Serra GeladaCamiones PAU 1
instagramlinkedin

Aemet mantiene la alerta amarilla en Alicante: la borrasca Harry provoca fenómenos costeros y lluvias

En el litoral se avisa de "olas de 3 a 4 metros por mar de fondo del nordeste" y se esperan precipitaciones en casi todas las comarcas tanto en interior como en el litoral

AEMET prevé lluvias generalizadas y ambiente frío en Alicante este miércoles

AEMET prevé lluvias generalizadas y ambiente frío en Alicante este miércoles

INFORMACIÓNTV

Carmen Tomàs

Carmen Tomàs

La previsión de Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene hoy y mañana jueves la alerta amarilla por fenómenos marítimos en la provincia . En el litoral de Alicante se avisa de "olas de 3 a 4 metros por mar de fondo del nordeste". En cuanto a las precipitaciones, se espera que la borrasca Harry deje lluvias de mayor o menor intensidad en casi todas las comarcas, con precipitaciones especialmente intensas en la Marina Alta, aunque sin descartar tormentas en Alcoy y la Vega Baja.

Radar del tiempo

Visualización del radar del tiempo en la ubicación especificada.

El tiempo en Alicante

Miércoles muy revuelto, con lluvia casi segura y posibles tormentas por la tarde, en un ambiente suave (máxima 18 y mínima 11). El jueves llega con tregua por la mañana, pero al final del día pueden volver chubascos débiles. El viernes mantiene la inestabilidad, con ratos de lluvia floja y temperaturas algo más altas (hasta 20). El fin de semana baja el termómetro, con cielo gris y algún chaparrón, y el martes vuelve a perfilarse como el día más húmedo, con alta probabilidad de lluvia.

El tiempo en Elche

Día pasado por agua, con lluvias y opción de tormenta en la segunda mitad del día; temperaturas suaves (máxima 18 y mínima 9). El jueves abre con un respiro, incluso con ratos de cielo despejado, pero por la tarde-noche pueden regresar chubascos débiles. El viernes seguirá con nubes y alguna gota, sin cambios bruscos en el termómetro (hasta 18). El fin de semana refresca, especialmente el sábado, y el martes apunta de nuevo a día lluvioso.

El tiempo en Benidorm

Jornada inestable, con lluvia y posibilidad de tormenta, además de rachas fuertes de viento; máximas alrededor de 16 y mínima de 11. El jueves mejora por la mañana, pero por la tarde puede reaparecer lluvia floja. El viernes arranca con más opciones de chubascos, y el sábado se nota el bajón térmico (máxima cerca de 14). El domingo y lunes alternan nubes y claros con riesgo de alguna gota, y el martes vuelve a venir marcado por lluvias.

El tiempo en Elda

Lluvias y riesgo de tormenta, aunque con un hueco más tranquilo a primeras horas; máxima de 15 y mínima de 7. El jueves será ventoso, con rachas muy fuertes, y los chubascos se concentrarán más hacia la tarde-noche. El viernes seguirá la inestabilidad con alguna precipitación débil y temperaturas que suben a 16. El fin de semana refresca, con ambiente frío (mínimas de 4) y el martes vuelve a dejar un panorama claramente húmedo, con alta probabilidad de lluvia.

El tiempo en Torrevieja

Se espera lluvia y probables tormentas por la tarde, en un ambiente templado (máxima 17 y mínima 11). El jueves será muy ventoso, con rachas fuertes, y la lluvia quedará más acotada a últimas horas. El viernes mantendrá nubes y algún chubasco débil, con temperaturas parecidas (hasta 18). El fin de semana se estabiliza a ratos, pero el martes vuelve a asomar como jornada de lluvias.

El tiempo en Orihuela

Orihuela ha amanecido este miércoles con lluvia prácticamente asegurada y posibilidad de tormenta al final del día; máximas en torno a 18 y mínima de 10. El jueves mejora a ratos, con claros en la parte central del día, aunque puede volver a llover débilmente por la tarde-noche y con viento notable. El viernes seguirá la nube dominante con alguna precipitación débil, y el sábado refresca (máxima cerca de 15). El domingo y lunes serán variables, y el martes vuelve a apuntar a día lluvioso.

El tiempo en Alcoy

Miércoles con lluvias y riesgo de tormenta por la tarde, en un ambiente fresco (máxima 15 y mínima 7). El jueves llega más ventoso, con ratos de cielo más abierto, aunque no se descartan chubascos débiles hacia el final del día. El viernes y el sábado se notan más fríos, con máximas bajando a 10–14 y sensación invernal. El fin de semana seguirá con nubes y alguna gota, y el martes vuelve a señalar lluvia con claridad.

Noticias relacionadas

El tiempo en Dénia

También en Dénia lluvias y probables tormentas, especialmente al final del día, con máxima cercana a 16 y mínima de 9. El jueves mejora claramente por la mañana, aunque seguirá el viento y se irá cubriendo hacia la noche. El viernes puede traer de nuevo chubascos, y el sábado refresca con máximas alrededor de 15. El domingo y lunes alternan nubes y claros, pero el martes apunta otra vez a jornada lluviosa.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. 500 pasajeros atrapados en Madrid-Chamartín: un tren con parada en Alicante arranca tras largas horas de retraso
  2. Ratas entre las mesas del Portal de Elche de Alicante: 'Son gigantes, más grandes que las palomas, viven en los árboles y saltan de aquí para allá
  3. La nueva “zona de moda” de Alicante tiene a la venta pisos por menos de 250.000 euros: tres habitaciones y con piscina
  4. Alicante cierra temporalmente el aparcamiento de la playa de El Postiguet
  5. Cuenta atrás para la nueva vida de un edificio histórico convertido en apartahotel en Alicante
  6. Una vecina de Villena, entre los desaparecidos en el accidente de tren en Adamuz
  7. Activan para el lunes la alerta amarilla por temporal marítimo en la costa norte de Alicante
  8. Mañana complicada en las carreteras de Alicante: retenciones, obras y varios accidentes

Aemet mantiene la alerta amarilla en Alicante: la borrasca Harry provoca fenómenos costeros y lluvias

Aemet mantiene la alerta amarilla en Alicante: la borrasca Harry provoca fenómenos costeros y lluvias

Víctimas de violencia de género denuncian el traslado del punto de encuentro familiar de Alicante: "Hay mujeres que comparten autobús con su agresor"

Víctimas de violencia de género denuncian el traslado del punto de encuentro familiar de Alicante: "Hay mujeres que comparten autobús con su agresor"

Los accidentes ferroviarios que conmocionaron a Alicante

El gobierno de Barcala promete más medios contra las ratas del Portal de Elche y pide no alimentar a las palomas en Alicante

El gobierno de Barcala promete más medios contra las ratas del Portal de Elche y pide no alimentar a las palomas en Alicante

El gobierno de Barcala descarta celebrar la Gala de Candidatas en la avenida de la Estación de Alicante

El gobierno de Barcala descarta celebrar la Gala de Candidatas en la avenida de la Estación de Alicante

Barcala refuerza el marketing digital del Ayuntamiento de Alicante

Barcala refuerza el marketing digital del Ayuntamiento de Alicante

Desahuciada en Alicante una mujer vulnerable de 61 años: "Está enferma, la van a operar y necesita estabilidad"

Alicante renueva las normas para subir al autobús: cambios en los patinetes eléctricos y en el "pago" de las multas

Tracking Pixel Contents