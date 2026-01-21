El Consell debe hasta 4.000 € por trabajador en centros sociales y de menores en Alicante

Trabajadores que realizan sustituciones por vacaciones y bajas en centros de Servicios Sociales que atienden a personas mayores, con discapacidad intelectual y menores en la provincia de Alicante llevan desde agosto sin cobrar en algunos casos. Estas personas tienen como único ingreso este salario, por lo que se ven abocados a pedir ayuda a sus familiares para poder sobrevivir, tal y como denuncian empleados y sindicatos.

Además del personal eventual, el fijo e interino de estos centros lleva tres meses sin cobrar los complementos correspondientes a festividad, nocturnidad y turnicidad. En algunos casos, en diciembre se les ha abonado la paga extra, pero no el sueldo mensual o percibieron cantidades menores, como 80 o 100 euros.

Así lo detalla Álvaro Bernabeu, del sindicato UGT. El cálculo de cantidades adeudadas realizado por los trabajadores está entre los 1.000 y los 4.000 euros cada afectado.

Un momento de la protesta por impagos y otros problemas que han celebrado los trabajadores del CAMP Santa Faz este miércoles / INFORMACIÓN

Los perjudicados son unos 130 trabajadores de nueve centros de Alicante, Torrevieja, Alcoy, Dénia o Villena (Santa Faz, Peña Rubia, Torrevieja, Juan XXIII, La Florida, Pintor Sala, Mariola, Alacant y Les Rotes).

En el CAMP Santa Faz, una residencia para personas con diversidad funcional y centro de día, sufren esta situación una veintena. En el centro se ha celebrado una sentada de protesta contra estas condiciones. Son profesionales de todas las categorías: auxiliares de enfermería, especialistas en integración social, personal de limpieza, cocina y resto de servicios.

Esta situación ya se reclamó en diciembre a la Dirección Territorial de la Conselleria de Servicios Sociales en Alicante, solicitando la subsanación del problema. "Desde la administración se respondió que intentarían solucionarlo, pero el problema vuelve a repetirse y se está convirtiendo en una práctica habitual. La única explicación que se nos da es la falta de personal administrativo para grabar las nóminas, algo que consideramos inaceptable y que no puede justificar que la gente trabaje sin cobrar", añade Bernabeu.

Malestar

Esta problemática no es exclusiva del CAMP Santa Faz. Está ocurriendo, afirma el sindicato, en todos los centros de personas mayores y de personas con discapacidad dependientes del Consell, que ha sido consultado por este diario sobre esta problemática y está a la espera de respuesta.

Por este motivo, se está valorando trasladar la protesta a la vía pública, con una manifestación en la Rambla frente a la torre Prop del Consell, o en la calle del Teatro, frente a la dirección territorial. La intención es unificar la movilización de todos los afectados.

Esta situación está afectando directamente al funcionamiento de los servicios. "No se están cubriendo sustituciones ni vacantes, lo que provoca que las plantillas trabajen de forma permanente bajo mínimos", coinciden las fuentes, que describen que hay personas con contratos de 21 días que no pueden aceptar plazas vacantes porque, si lo hacen, salen de la bolsa de trabajo, y siguen encadenando contratos cortos. Esto genera un efecto acumulativo: cada vez se deben más días y más dinero a los trabajadores.

La protesta ha tenido lugar en este centro dependiente de la Generalitat / INFORMACIÓN

Atención a los usuarios

"Cuando una plantilla debería contar, por ejemplo, con siete personas y trabajan menos de cinco, se limita la atención a las necesidades básicas. Dejan de realizarse actividades esenciales para la calidad de vida de los usuarios, como paseos u otras tareas de acompañamiento, sin que los usuarios tengan ninguna responsabilidad en esta situación", añaden desde UGT.

Con la protesta en el CAMP Santa Faz se quiere dar visibilidad a lo que está ocurriendo en estos centros en los que los usuarios necesitan atención constante.

En concreto este centro ubicado en Alicante lleva más de dos meses sin dirección pues "a directora se marchó y no ha sido sustituida", explican trabajadores, que aseguran que hay personal que lleva 12 días empleados sin estar dados de alta en la Seguridad Social. "A otros nos deben nóminas de 2025, lo que además nos perjudica fiscalmente, ya que nos obliga a hacer una declaración complementaria de la renta y Hacienda nos penaliza", detallan.

Pérdida de derechos

Otra queja es que a las personas que cesan tras contratos cortos no les preparan la documentación necesaria. "No pueden apuntarse al paro dentro del plazo legal de 10 días y pierden la prestación. Tampoco inscribirse en la bolsa de trabajo porque no constan como cesadas".

El CAMP Santa Faz es de alta complejidad. Hay usuarios que requieren la presencia constante de un profesional. "Si se les deja solos, pueden autolesionarse, agredir a otros o sufrir crisis graves. A pesar de ello, no cobramos plus de peligrosidad, mientras que otros puestos sí lo hacen", concluyen los trabajadores consultados.