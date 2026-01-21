Vuelven las obras a la playa de El Postiguet de Alicante

La maquinaria de obras ha vuelto al extremo norte de la playa alicantina de El Postiguet. Después de que las obras del espigón en la zona conocida como El Cocó acabaran el pasado mes de mayo, con una anticipación de tres meses respecto a la previsión, ahora las grúas regresan al arenal para “mejorar el perfil de la playa sumergida”, en referencia a la zona submarina del arenal, donde se concentra el movimiento de materiales como arena o grava debido al oleaje.

Así detallan el objetivo la actuación desde Subdelegación del Gobierno. Las obras que empezaron el lunes y de momento no se ha aclarado cuando finalizarán. Los trabajos, según Subdelegación, se ejecutan en el marco del Proyecto de Conservación y Mantenimiento de la Costa de Alicante 25-26, y con ellos se pretende “mejorar el comportamiento hidrodinámico de la playa”. Un concepto relacionado con la interactuación entre el agua, la arena y los sedimentos de la costa en los momentos de más movimiento de agua marítima.

Bañistas enseñan piedras encontradas en El Postiguet el pasado verano. / Alex Domínguez / ALEX DOMINGUEZ

Ello serviría para “mejorar la comodidad de los usuarios”, y los trabajos consisten en “eliminar el material con granulometría discordante”, es decir, retirar las piedras y las rocas sobrantes; así como “reperfilar el sedimento”. La inversión del Ministerio para la Transición Ecológica, del que depende la Dirección General de Costas, encargada de los trabajos, ascenderá a 100.000 euros, aclaran desde Subdelegación.

Problemas previos

Pese a que el Gobierno aceleró la finalización de las obras del espigón de El Cocó en mayo, antes del inicio de la temporada alta, lo cierto es que la playa presentó problemas para los usuarios. En pleno verano, la aparición de piedras y de rocas en la zona de baño, en la orilla e incluso en zonas más retiradas de la playa dificultó la comodidad de los bañistas, que se quejaron de esta situación.

Estos materiales sólidos empezaron a hacer acto de presencia en la zona después de la remodelación del espigón, en un espacio recientemente regenerado. Subdelegación admitió la detección de “restos de material granular que se encontraban bajo la arena”, y se comprometió con el seguimiento de la evolución de la playa.

Según Subdelegación, los trabajos recientemente iniciados están orientados, “básicamente”, en la eliminación de las piedras y rocas que ya dio que hablar en verano.