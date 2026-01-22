Alerta en las carreteras de la provincia de Alicante: 44 incidencias activas y cortes por obras

La red viaria de la provincia de Alicante registra 44 incidencias repartidas en 20 carreteras, según el parte de última actualización de la DGT a las 09:46 de este jueves 22 de enero de 2026. La mañana viene marcada por obras con carriles cerrados, retenciones y varios incidentes por accidente.

Entre las incidencias más recientes, comunicadas entre las 09:00 y las 09:43, se notifican obstáculos fijos en la N-332 a la altura de Pedreguer (km 194,671, sentido creciente) desde las 09:43, así como en la CV-800 en Xixona (km 26,502, sentido decreciente) desde las 09:43. También consta un obstáculo fijo en la CV-721 en Campell (km 4,205, sentido creciente) desde las 09:42.

Accidentes: cuatro puntos con "obstáculo fijo por accidente"

El parte incluye varios avisos vinculados a accidentes. A las 09:38 se registró un obstáculo fijo por accidente en la CV-835 en Novelda (km 0,796, sentido creciente). A las 09:21, otro obstáculo fijo por accidente afecta a la CV-859 en San Fulgencio (km 8,97, sentido decreciente). Además, desde las 08:32 aparece un aviso similar en la EL-20 en Atsavares (km 5,6, sentido creciente), y desde las 07:45 se mantiene un obstáculo fijo por accidente en la CV-820 en Novelda (km 19,595, sentido creciente).

Retenciones en la N-332 en Torrevieja

En cuanto a la circulación, destaca una retención/congestión por circulación en la N-332 a la altura de Torrevieja, con circulación irregular entre los km 54 y 57,75 en ambos sentidos, activa desde las 07:49.

Obras y cortes: afecciones en AP-7, A-7 y CV-868

En el capítulo de obras, se señalan varios tramos con carriles cerrados. En la AP-7, desde las 09:13, hay obra/mantenimiento entre La Xara y El Verger (del km 600,7 al 601,7, sentido creciente hacia Alicante) con carril izquierdo cerrado. También en la AP-7 se notifican obras entre Almoradí y Rojales (km 741 al 743, sentido creciente) con carril izquierdo cerrado, desde las 09:07 y con fin previsto a las 20:00 de hoy.

Además, se recogen dos avisos en túneles de la AP-7 en la zona de Torre de la Horadada / Pilar de la Horadada, ambos desde las 09:07 y hasta las 20:00: uno en sentido creciente (km 770 al 773) con carril izquierdo cerrado y otro en sentido decreciente (km 774 al 770) con carril derecho cerrado.

Entre las incidencias de mayor impacto figura una obra en la A-7 a la altura de El Realengo, en una salida (del km 529,8 al 529,5, sentido decreciente), catalogada con circulación difícil y advertencia de corte total, vigente desde el 27/10/2025 22:05 hasta el 14/05/2026 00:00. También se mantiene un aviso en la CV-868 en Parroquia de la Matanza, con circulación interrumpida y corte total en el km 8,75, activo desde el 15/01/2025 15:14.

En la circunvalación y accesos del entorno de Alicante, el parte recoge igualmente obras en la A-70 en Fontcalent (km 20, sentido decreciente) con arcén cerrado desde las 07:50 y hasta las 06:00 del 23/01/2026, además de incidencias por “obstáculo fijo” en la propia A-70 (km 14,939 en Alicante, sentido decreciente, desde las 09:36; y km 25,939 en Bacarot, sentido creciente, desde las 08:10).

Otros avisos repartidos por la provincia

El listado incluye, entre otros puntos, obstáculos fijos en la N-332 en Calp (km 169,02 sentido creciente desde 09:07; y km 165,559 sentido decreciente desde 09:00), en la N-340 en Albatera (km 697,483, sentido decreciente desde 08:46) y en La Estación (km 711,483, sentido decreciente desde 09:07), así como en la CV-70 en Benidorm (km 48,385, sentido creciente desde 09:17). También figura una incidencia en la A-79 en El Bacarot (km 1,01, sentido creciente desde 08:33) y en la A-77 en El Moralet (km 7,038, sentido creciente desde 08:22), entre otras.

Con este escenario, el parte refleja una mañana con múltiples puntos de atención en la provincia, especialmente por la congestión en Torrevieja, las obras con carriles cerrados en la AP-7 y varios avisos de accidente en carreteras secundarias y comarcales.