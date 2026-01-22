Alicante se fija en Madrid para su desarrollo urbanístico
Barcala y Almeida se reúnen en la capital de España y técnicos de las dos instituciones colaboran en el intercambio de consultas y asesoramiento
El Ayuntamiento de Alicante se fija en el de Madrid para el desarrollo urbanístico de la ciudad. El alcalde de Alicante, Luis Barcala, se ha reunido con su homólogo en la capital de España, José Luis Martínez Almeida, para "compartir conocimientos y estrategias que puedan ser válidos y aprovechables para el desarrollo del planeamiento de las dos ciudades".
Un encuentro que se ha producido en un momento en el que el Ayuntamiento de Alicante se encuentra inmerso en un nuevo intento por renovar el Plan General de la ciudad, sin renovar por completo desde 1987, aunque acumula más de medio centenar de modificaciones puntuales.
“Estamos ultimando el Plan General Estructural, que impulsará la transformación de la ciudad y aportará seguridad jurídica a un crecimiento futuro centrado en la vivienda y la sostenibilidad”, ha afirmado Barcala. Un documento que, según el propio alcalde, iba a ser aprobado en el segundo semestre de 2025 y que, en noviembre, estaba “casi listo” para presentar. Sin embargo, todavía no hay fecha prevista para ello.
Tras el encuentro, Barcala ha agradecido a Martínez Almeida la colaboración y ha incidido en la importancia de que “el plan estratégico sirva para impulsar la transformación de Alicante y, a su vez, sea adaptable a todos los escenarios futuros que se puedan plantear en los próximos años, poniendo como ejes principales la vivienda, la sostenibilidad y la transformación urbana”.
Según ha informado el ejecutivo local en un comunicado, Barcala y Martínez Almeida han aprovechado la visita para “hablar de otros asuntos de relevancia municipal que afectan a ambas ciudades” y abordar otras vías de colaboración entre los ayuntamientos de Alicante y Madrid, “que mantienen una extraordinaria relación desde siempre, en consonancia con los múltiples vínculos sociales y afectivos que unen a la capital de España y a la capital de la Costa Blanca”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Ratas entre las mesas del Portal de Elche de Alicante: 'Son gigantes, más grandes que las palomas, viven en los árboles y saltan de aquí para allá
- La nueva “zona de moda” de Alicante tiene a la venta pisos por menos de 250.000 euros: tres habitaciones y con piscina
- La entidad que dirige el Liceo Francés de Alicante pone a la venta de forma íntegra el centro
- Alicante renueva las normas para subir al autobús: cambios en los patinetes eléctricos y en el 'pago' de las multas
- Alicante cierra temporalmente el aparcamiento de la playa de El Postiguet
- Cuenta atrás para la nueva vida de un edificio histórico convertido en apartahotel en Alicante
- Una vecina de Villena, entre los desaparecidos en el accidente de tren en Adamuz
- ¿Por qué están los parques y la Explanada de Alicante cerrados desde el lunes?