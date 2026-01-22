Alicante se suma a los veranos "eternos" en la hostelería

El verano durará seis meses en Alicante, al menos para la hostelería. El PP y Vox fraguan un nuevo pacto en la ciudad y acuerdan extender la temporada alta del sector hasta alcanzar seis meses al año, como ya ocurre en ciudades como Elche, Málaga o Torrevieja.

Ambas formaciones han aprobado este jueves la modificación de la Ordenanza de Ocupación de Vía Pública, a tiempo para que entre en vigor antes de que arranquen las nuevas fechas estivales. Esta decisión, que deberá ser respaldada por el Pleno municipal para su entrada en vigor, primero de manera inicial y posteriormente de manera definitiva, afectará a las terrazas y negocios de toda la ciudad, exceptuando aquellos puntos en los que se establezcan limitaciones adicionales, como las Zonas Acústicamente Saturadas.

"Hemos determinado dos temporadas, lo que denominamos 'alta' y 'baja' atendiendo a la convivencia vecinal y a los sectores, sobre todo, comerciales", señaló el pasado mes de diciembre la portavoz del ejecutivo local, Cristina Cutanda, quien consideró que las novedades impulsadas "atienden a todos los intereses", tanto del sector hostelero como de vecinos y turistas. La también edil de Ocupación de Vía Pública ha defendido este jueves que "esta modificación de la ordenanza mantiene el principio esencial de conciliar el derecho al descanso con la legítima actividad empresarial de los sectores de la hostelería y comercio", sin modificar los horarios "consensuados con los vecinos".

Pese al reciente cambio, los periodos de temporada alta que abarcan más allá del verano no son una novedad. Ciudades como Elche, Málaga o Torrevieja ya aplican estas medidas durante seis meses al año. En el caso de Madrid, el plazo se extiende entre el 1 de junio y el 30 de septiembre; en València lo hace del 1 de marzo al 31 de octubre; y en Sevilla, del 16 de marzo al 31 de octubre.

Más novedades

La normativa incorpora igualmente la necesidad de avisar con tres días de antelación cuando el velador se vea afectado por actividades en la vía pública y permite ampliar las terrazas por circunstancias de carácter excepcional, sin dificultar la entrada a viviendas y comercios. De la misma forma, aunque se mantienen los puntos violeta en actividades multitudinarias, su "carga política", según Vox, se diluye al incorporar también espacios genéricos de atención a víctimas de delitos, por exigencia de los ultras.

Esta ordenanza, aprobada definitivamente el 28 de noviembre de 2024 y en vigor desde el 8 de enero de 2025, fue pactada en un primer momento por el ejecutivo de Luis Barcala con Compromís, contando en el pleno con la abstención del PSOE. El texto establecía nuevos límites horarios para las terrazas y, en aquella negociación, la formación valencianista logró reducir media hora el horario propuesto inicialmente por el PP y blindar las medidas contra la violencia machista, dos acuerdos ahora "revisados" por los populares: el primero, manteniendo la limitación horaria pero ampliando sus meses de vigencia y, el segundo, con la introducción de otra medida exigida por los de Abascal.