Cuando la borrasca Harry conoció a Ingrid: alerta amarilla por fuertes vientos en Alicante
Además de las fuertes rachas en toda la provincia, el litoral se encuentra en aviso por fenómenos costeros
Seguimos en alerta amarilla por fenómenos costeros y vientos que pueden alcanzar los 70 km/h. La previsión de Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) anticipó ayer el relevo de la borrasca Harry por Ingrid, un temporal que ha hecho que muchos barrios de Alicante amanecieran con los contenedores tumbados por el viento.
Tal y como destaca la Aemet: "También hay aviso por oleaje en Alicante, pero con el cambio de viento a poniente, se refiere a oleaje mar adentro, en zonas fuera de la protección costera."
Por tanto, las lluvias ya no serán protagonistas y convendrá tomar precauciones por las fuertes rachas de viento, por lo que conviene tomar precauciones y evitar zonas de riesgo.
El tiempo en Alicante
Con el día avanzando entre claros y nubes, el ambiente se mantendrá templado, pero con el protagonista de hoy: viento del noroeste que añadirá una sensación más áspera, especialmente a primeras horas; la mañana tenderá a estar más tranquila y será al final cuando aumente la probabilidad de lloviznas y cielo más cubierto, con rachas puntualmente fuertes.
El tiempo en Elche
La jornada alternará ratos de sol con intervalos de nubes, pero el protagonismo será del viento del noroeste, que soplará con intensidad y dejará rachas muy marcadas; el riesgo de lluvia débil crecerá hacia la tarde-noche, tras un tramo central del día más estable y luminoso.
El tiempo en Benidorm
Entre nubes y alguna apertura de cielo, el día irá de menos a más en nubosidad, con tendencia a lluvia escasa en el tramo final; el viento del suroeste irá ganando presencia y, aunque sin excesos, puede hacer el ambiente más movido junto al mar, con una tarde más gris que la mañana.
El tiempo en Elda
La sensación será más invernal en el interior, con viento del noroeste moderado a ratos fuerte y un cielo que irá alternando claros con nubes; durante el centro del día se abrirán ventanas de calma, pero hacia la tarde-noche vuelve el aumento de nubosidad con opción de lluvia débil, y una temperatura contenida.
El tiempo en Torrevieja
El panorama será cambiante, con más sol en la mañana y una tarde que se irá cerrando hasta quedar muy nubosa; el viento del noroeste soplará con ganas y puede notarse en la costa, mientras que la posibilidad de precipitación débil se concentra sobre todo a última hora, cuando el cielo se vuelva más compacto.
El tiempo en Orihuela
La estabilidad tendrá un tramo claro en la mañana, pero el día tenderá a enmarañarse conforme avance, con nubosidad en aumento y mayor opción de lloviznas al final; el viento del oeste y del noroeste aportará un punto incómodo, sobre todo en las horas centrales, con rachas que se dejarán sentir.
El tiempo en Alcoy
En la montaña el ambiente será fresco y algo desapacible por el viento, con intervalos de nubes y ratos de claridad a mediodía; aun así, el cielo se irá cargando de nuevo por la tarde y se abre la puerta a lluvia débil al final del día, con sensación térmica más baja en las zonas expuestas.
El tiempo en Dénia
El día arrancará con intervalos de nubes y tendencia a abrirse en la mañana, dejando un tramo central más agradable; aun así, el viento del noroeste seguirá presente y el cielo podría volver a cubrirse al final, con posibilidad de alguna gota ya avanzada la tarde-noche, sin un episodio sostenido.
