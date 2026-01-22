Una caricatura de Trump en Alicante, vista y no vista

El túnel que pasa por debajo de las escaleras que conectan el instituto Jorge Juan con la avenida del General Marvá ha sufrido un cambio repentino.

En una de las paredes laterales de este espacio, por el que cruzan coches entre las calles Marqués de Molins y Jaime María Buch, se ha visto durante apenas un día una caricatura del presidente norteamericano, Donald Trump, que expresaba un mensaje crítico contra él.

Túnel bajo las escaleras del instituto Jorge Juan, en Alicante, con el grafiti dedicado a Donald Trump desaparecido y con la pared frontal sin renovar. / Alex Domínguez

En concreto, Trump aparecía dibujado en un cartel pegado en el muro con unas tijeras en posición de cortarse su propia lengua. Debajo, fuera del cartel, se leía un mensaje escrito con espray, “free the world”, entre exclamaciones, que podría traducirse al castellano como “liberar el mundo”. Un dibujo que coincide con la actuación internacional del país que preside, tras la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, los primeros días del año; y con sus pretensiones de anexionar a Estados Unidos la isla de Groenlandia, recientemente matizadas con el anuncio de un preacuerdo que genera incertidumbre.

Caricatura de Donald Trump, retirada poco después de aparecer en el túnel que une las calles Jaime María Buch y Marqués de Molins, en Alicante. / INFORMACIÓN

Tanto el cartel como el mensaje desaparecieron en cuestión de horas. Contrariamente a lo que ocurre en la pared frontal, en el mismo túnel, donde además del dibujo de un trozo de sandía, símbolo utilizado por los movimientos propalestinos por la coincidencia de los colores de esta fruta (rojo, verde, blanco y negro) con la bandera del país; sobreviven otras firmas de grafitis y dibujos aleatorios menos visibles.

Sandía dibujada en la pared frontal donde fue borrada la caricatura de Donald Trump. / INFORMACIÓN

Más grafitis en los alrededores

En una de las calles adyacentes al puente, la de Jaime María Buch, que desemboca en la plaza General Mancha (que da acceso a la avenida de Salamanca, que llega a la estación de Alicante Terminal, y a la avenida de los Condes de Soto Ameno, puerta de acceso al barrio de San Blas desde el centro), también se observan numerosas pintadas en las paredes presentes desde hace años y que tampoco han sido borradas. En este caso, las paredes son de titularidad privada, dado que corresponden a los exteriores de bloques de viviendas.

Grafitis en la calle Jaime María Bruch, en las paredes exteriores de bloques de viviendas. / Alex Domínguez

Sobre este último caso, algunos vecinos de la zona aseguran que "siempre ha habido pintadas, pero no se recuerdan quejas" ni iniciativas para limpiar las paredes.