Compromís lleva al Pleno el traslado del punto de encuentro familiar de Alicante tras las quejas de víctimas de violencia de género

El traslado del punto de encuentro familiar (PEF) de Alicante llegará al próximo Pleno del Ayuntamiento después de las quejas presentadas por varias madres usuarias del servicio, algunas de ellas víctimas de violencia de género. Compromís ha registrado una pregunta para que el equipo de gobierno municipal se pronuncie sobre las consecuencias que ha tenido el cambio de ubicación del recurso y sobre las medidas previstas para garantizar su correcto funcionamiento.

La iniciativa, impulsada por la concejala de Compromís, Sara Llobell, se produce tras las denuncias públicas de varias mujeres que desde el pasado mes de diciembre aseguran que el traslado del servicio al Centro Comunitario de Urbanova ha supuesto un empeoramiento de las condiciones de acceso, seguridad y conciliación familiar, tal y como adelantó esta semana INFORMACIÓN.

Con esta pregunta la formación preguntará al equipo de gobierno del PP qué medidas concretas tiene previsto adoptar el Ayuntamiento de Alicante, dentro de sus competencias, para garantizar la accesibilidad, la seguridad y la adecuación del Punto de Encuentro Familiar, teniendo en cuenta la protección de las víctimas de violencia de género y el interés superior del menor. Desde Compromís consideran que el actual emplazamiento del servicio está teniendo un impacto directo en la vida de las usuarias y en el bienestar de los menores que acuden a este recurso.

Un traslado polémico

El Punto de Encuentro Familiar, donde se realizan encuentros supervisados entre menores y progenitores sin custodia, así como visitas tuteladas, estuvo ubicado hasta el pasado mes de noviembre en el parque Lo Morant. Aunque las instalaciones eran mejorables, se encontraban dentro del casco urbano y contaban con buenas conexiones de transporte público. El traslado en diciembre a Urbanova, que debía suponer una mejora de las instalaciones, ha terminado generando nuevas dificultades, según relatan las madres afectadas.

La nueva ubicación se encuentra alejada del núcleo urbano y obliga a muchas familias a depender del coche o de una línea de autobús urbano que solo pasa cada 75 minutos fuera del periodo estival. Las mujeres denuncian que la situación afecta especialmente a los menores, ya que algunas madres se ven obligadas a sacar a sus hijos antes del horario escolar para poder cumplir con los horarios de las visitas fijadas judicialmente. Además alertan de situaciones de especial sensibilidad en materia de seguridad, como la coincidencia en el transporte público con el agresor, incluso cuando existen órdenes de alejamiento.